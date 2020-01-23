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  4. Duru Bulgur Performans Spor Kulübü Mahmut Samet İçer ile gururlandı

Duru Bulgur Performans Spor Kulübü Mahmut Samet İçer ile gururlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 10:55 | Son Güncelleme

Ankara’da düzenlenen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda Duru Bulgur Performans Spor Kulübü adına yarışan Mahmut Samet İçer, 131 rakibi içerisinde ilk sekize girerek İstanbul’da yapılacak olan uluslararası şampiyonada Türk Milli Takımı adına ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.Farklı branşlarda Türkiye’de düzenlenen şampiyonalarda birbirinden değerli sporcularla temsil edilen Duru Bulgur Performans Spor Kulübü adına Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda mücadele eden Mahmut Samet İçer, Türk Milli Takımı adına ülkemizi temsil etme şansı elde ederek, büyük bir başarıya imza attı.12-16 Ocak 2020 tarihleri arası Ankara’da düzenlenen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda 131 rakibi içerisinde ilk sekize girerek Türk Milli Takımına girmeye hak kazanan Mahmut Samet İçer, 03-07 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan uluslararası şampiyonada milli formayı giyecek.Hedef Avrupa ŞampiyonluğuDuru Bulgur Performans Spor Kulübü Antrenörü Ali Can yaptığı açıklamada; “2020 yılının ilk şampiyonasında Milli takıma sporcu vermenin gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız.

Duru Bulgur Performans Spor Kulübü Mahmut Samet İçer ile gururlandı

Ankara’da düzenlenen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda Duru Bulgur Performans Spor Kulübü adına yarışan Mahmut Samet İçer, 131 rakibi içerisinde ilk sekize girerek İstanbul’da yapılacak olan uluslararası şampiyonada Türk Milli Takımı adına ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.
Farklı branşlarda Türkiye’de düzenlenen şampiyonalarda birbirinden değerli sporcularla temsil edilen Duru Bulgur Performans Spor Kulübü adına Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda mücadele eden Mahmut Samet İçer, Türk Milli Takımı adına ülkemizi temsil etme şansı elde ederek, büyük bir başarıya imza attı.
12-16 Ocak 2020 tarihleri arası Ankara’da düzenlenen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda 131 rakibi içerisinde ilk sekize girerek Türk Milli Takımına girmeye hak kazanan Mahmut Samet İçer, 03-07 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan uluslararası şampiyonada milli formayı giyecek.
Hedef Avrupa Şampiyonluğu
Duru Bulgur Performans Spor Kulübü Antrenörü Ali Can yaptığı açıklamada; “2020 yılının ilk şampiyonasında Milli takıma sporcu vermenin gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bu yıl içerisinde yapılacak olan diğer kategorilerdeki Türkiye Şampiyonaları içinde çalışmalarımız devam etmekte. 24-28 Ocak 2020 tarihinde Antalya ilimizde Yıldız sporcularımızı kampa alarak hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Yıldızlarımızdan beklentimiz büyük. En az iki sporcuyla Milli Takımlarda Avrupa Şampiyonası’na girmek istiyoruz ve çalışmalarımıza bu doğrultuda aralıksız devam ediyoruz. Desteklerini esirgemeyen sponsorumuz Duru Bulgur Yönetim Kuruluna ve İl Müdürümüz Ali Osman Bebek’e velilerimiz ve sporcularımız adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Duru Bulgur Performans Spor Kulübü Mahmut Samet İçer ile gururlandı

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