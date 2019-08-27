HABER

Duruş bozukluğu depresyona neden oluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.08.2019 16:55 | Son Güncelleme

Yanlış oturma pozisyonlarının duruş bozukluğuna neden olduğunu belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Erhan Karabuğa, “Duruş bozukluğu; sırt, boyun, bel, diz ve kas ağrılarına hatta depresyona neden olmaktadır” dedi.Her yaşta insanda görülebilen duruş bozukluğunun bir kısmının yapısal, bir kısmının ailesel ve bir kısmının da yanlış oturuş alışkanlıklarından kaynaklı olabileceğine dikkat çeken Antalya Anadolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Erhan Karabuğa, "Vücudumuzda belli girintiler ve çıkıntılar vardır.

Duruş bozukluğu depresyona neden oluyor

Yanlış oturma pozisyonlarının duruş bozukluğuna neden olduğunu belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Erhan Karabuğa, “Duruş bozukluğu; sırt, boyun, bel, diz ve kas ağrılarına hatta depresyona neden olmaktadır” dedi.
Her yaşta insanda görülebilen duruş bozukluğunun bir kısmının yapısal, bir kısmının ailesel ve bir kısmının da yanlış oturuş alışkanlıklarından kaynaklı olabileceğine dikkat çeken Antalya Anadolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Erhan Karabuğa, "Vücudumuzda belli girintiler ve çıkıntılar vardır. Boyun bölgesinde bir girinti, sırt bölgesinde bir çıkıntı, bel bölgesinde bir girinti ve popoda bir çıkıntı olur ve bunlar belli bir düzen içerisindedir. Boyun bölgesindeki girintilere biz lordoz, çıkıntılara ise kifoz diyoruz. Girinti ve çıkıntı birbirini dengeleyerek insanda, normal bir duruş pozisyonunu sağlar. Bunlardaki bozukluklar; girintinin artması, azalması ya da çıkıntının artması, azalması duruş bozukluklarına neden olmaktadır" dedi.
Yanlış oturma pozisyonundan kaynaklı duruş bozukluğu olan hastaların doktorlara başvurduğunu ve bunların büyük kısmının yapısal olmadığını ifade eden Karabuğa, "Büyük bölümü sonradan oluşan duruş bozukluğudur. Duruş bozukluğunu basite indirgememek gerekir. Kronik sırt, boyun, baş ağrısı, sinir sıkışması, uyku bozukluklarına ve depresyona neden olmaktadır. Uykusuzluk ve şekilsel bozukluk kişilerde depresyona neden olmaktadır. Bu durum günlük hayatı ciddi anlamda olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

"Oturuş pozisyonundan kaynaklı"
Çoğu yanlış oturmaktan ve gün içerisinde yapılan yanlış hareketlerden kaynaklı rahatsızlıkların ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebildiğinin altını çizen Dr. Karabuğa şöyle devam etti:
"Fizik tedavi bu anlamda başarılı bir yöntemdir. Bununla birlikte spor çok önemlidir. Yüzmek, bisiklete binmek, pilates ve reformer gibi sporlar yapabiliriz. Ayrıca düzenli uyku ve kilo vermek de duruş bozukluğunu önleyecektir ve engelleyecektir. Çünkü bunlar yapısal değil. Dediğim gibi oturuş bozukluğundan ve yanlış hareket etmekten kaynaklıdır."

"Depresyona ve strese sebep oluyor"
Duruş bozukluğunun yan etkilerinin de olduğuna dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Erhan Karabuğa, “Sırt, boyun, baş, bel, bacak, çeşitli kas ağrısına, sinir sıkışmasına, uyku bozukluğuna ve uyku bozukluğundan kaynaklı depresyona ve strese neden olmaktadır. Bu yan etkiler hastaların hayatını olumsuz etkilemektedir. Duruş bozukluğunu dikkate almalıyız. Eğer sırtınızda ve belinizde sırt ağrısı varsa ve kendinizde duruş bozukluğu olduğunu fark ettiyseniz uzman bir hekime başvurmakta fayda var. Aksi takdirde bu bozukluk ilerleyerek günlük hayatınızı olumsuz yönde etkileyecektir” dedi.

Masa başında çalışanlar dikkat
Duruş bozukluğunun ağırlıklı olarak masa başında çalışanlarda görüldüğünü, sürekli oturmak ve yanlış oturmanın duruş bozukluğuna neden olduğunu hatırlatan Karabuğa, doğru oturma pozisyonu hakkında da açıklamalarda bulundu. Dr. Erhan Karabuğa, “Masada otururken ki pozisyonumuz çok önemli. Sandalyenin ve koltuğunu dik konumda olması gerekir. Popomuzun üzerine dik oturmalıyız. Kolumuz, dirseğimiz doksan derece olacak şekilde bir düzlemde olması gerekir. Ayaklarımız yere temas ediyor olmalı. Eğer bilgisayara bakıyorsak bilgisayarın orta noktası göz hizasında olmalıdır. Artı yine bel bölgesindeki girintinin ve sırt bölgesindeki çıkıntının desteklenmesi gerekir. Ayrıca bir saatte bir ayağa kalkıp esneme ve germe egzersizi yapmak oldukça faydalı olacaktır. Bunlar duruş bozukluğunu önleyecektir” dedi.

Duruş bozukluğu depresyona neden oluyor

Duruş bozukluğu depresyona neden oluyor

105'lik nine düğünde bastonuyla halay çekti 105'lik nine düğünde bastonuyla halay çekti
Rahim ağzı kanserini yenen hasta, çocuk sahibi olabilecekRahim ağzı kanserini yenen hasta, çocuk sahibi olabilecek
Yaz aylarında kalp sağlığına dikkatYaz aylarında kalp sağlığına dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

Böylesi ilk kez görüldü! Ekiplerin dikkati ortaya çıkardı

Böylesi ilk kez görüldü! Ekiplerin dikkati ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.