Duruş bozukluğu depresyona neden oluyor

Yanlış oturma pozisyonlarının duruş bozukluğuna neden olduğunu belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Erhan Karabuğa, “Duruş bozukluğu; sırt, boyun, bel, diz ve kas ağrılarına hatta depresyona neden olmaktadır” dedi. Her yaşta insanda görülebilen duruş bozukluğunun bir kısmının yapısal, bir kısmının ailesel ve bir kısmının da yanlış oturuş alışkanlıklarından kaynaklı olabileceğine dikkat çeken Antalya Anadolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Erhan Karabuğa, "Vücudumuzda belli girintiler ve çıkıntılar vardır. Boyun bölgesinde bir girinti, sırt bölgesinde bir çıkıntı, bel bölgesinde bir girinti ve popoda bir çıkıntı olur ve bunlar belli bir düzen içerisindedir. Boyun bölgesindeki girintilere biz lordoz, çıkıntılara ise kifoz diyoruz. Girinti ve çıkıntı birbirini dengeleyerek insanda, normal bir duruş pozisyonunu sağlar. Bunlardaki bozukluklar; girintinin artması, azalması ya da çıkıntının artması, azalması duruş bozukluklarına neden olmaktadır" dedi. Yanlış oturma pozisyonundan kaynaklı duruş bozukluğu olan hastaların doktorlara başvurduğunu ve bunların büyük kısmının yapısal olmadığını ifade eden Karabuğa, "Büyük bölümü sonradan oluşan duruş bozukluğudur. Duruş bozukluğunu basite indirgememek gerekir. Kronik sırt, boyun, baş ağrısı, sinir sıkışması, uyku bozukluklarına ve depresyona neden olmaktadır. Uykusuzluk ve şekilsel bozukluk kişilerde depresyona neden olmaktadır. Bu durum günlük hayatı ciddi anlamda olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

"Oturuş pozisyonundan kaynaklı"

Çoğu yanlış oturmaktan ve gün içerisinde yapılan yanlış hareketlerden kaynaklı rahatsızlıkların ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebildiğinin altını çizen Dr. Karabuğa şöyle devam etti:

"Fizik tedavi bu anlamda başarılı bir yöntemdir. Bununla birlikte spor çok önemlidir. Yüzmek, bisiklete binmek, pilates ve reformer gibi sporlar yapabiliriz. Ayrıca düzenli uyku ve kilo vermek de duruş bozukluğunu önleyecektir ve engelleyecektir. Çünkü bunlar yapısal değil. Dediğim gibi oturuş bozukluğundan ve yanlış hareket etmekten kaynaklıdır."

"Depresyona ve strese sebep oluyor"

Duruş bozukluğunun yan etkilerinin de olduğuna dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Erhan Karabuğa, “Sırt, boyun, baş, bel, bacak, çeşitli kas ağrısına, sinir sıkışmasına, uyku bozukluğuna ve uyku bozukluğundan kaynaklı depresyona ve strese neden olmaktadır. Bu yan etkiler hastaların hayatını olumsuz etkilemektedir. Duruş bozukluğunu dikkate almalıyız. Eğer sırtınızda ve belinizde sırt ağrısı varsa ve kendinizde duruş bozukluğu olduğunu fark ettiyseniz uzman bir hekime başvurmakta fayda var. Aksi takdirde bu bozukluk ilerleyerek günlük hayatınızı olumsuz yönde etkileyecektir” dedi.