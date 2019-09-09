Duş alırken bu hataları çok sık yapıyoruz! Bakın hangi yolları izlemek gerekiyor

Lif kabakları peeling için iyi bir alternatif olsa da Dr. Gabriel Serrano'ya göre, 'banyonun nemli ve sıcak bir ortam olması bakteriler için mükemmel bir üreme ortamdır. Aynı lif kabağını kullanmak da bakteri ve küfün üremesine neden oluyor ve böylelikle cilt tahrişine ve enfeksiyonlara neden oluyor. Bunu sık sık değiştirmek en iyi seçenek.'