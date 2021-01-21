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Duş almaya giden kadın ölü bulundu

21.01.2021 10:24 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Şahin Mahallesi 3207 Sokak’taki evinde yalnız yaşadığı belirtilen F.H., alt katında oturan kardeşi E.D.’nin evine misafirliğe gitti.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Şahin Mahallesi 3207 Sokak’taki evinde yalnız yaşadığı belirtilen F.H., alt katında oturan kardeşi E.D.’nin evine misafirliğe gitti. Burada bir süre oturup çay içtikten sonra duş alıp geri dönmek üzere kendi evine çıkan F.H. geri gelmeyince kız kardeşi E.D. ablasının kapısını çaldı.
Bir süre kapıyı çalan kız kardeş kapının açılmaması üzerine endişelenerek durumu yakınlarına bildirdi. Aile tarafından kapının içeriden kilitli olduğu anlaşılması üzerine çevrenin de yardımıyla balkondan girilen evde F.H. banyoda hareketsiz halde yatarken bulundu.
İhbar üzerine eve gelen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay sonrası görüşüne başvurulan E.D., ablasıyla çay içtiklerini ve ablasının duş almak için evine çıktığını, duştan sonra geri geleceğini söylediğini, geri gelmeyince durumdan şüphelenerek üst kata çıktığında kapının kilitli olması üzerine balkondan girdikleri evin banyosunda ablasını hareketsiz halde bulduklarını söyledi.
Öte yandan, olayın yaşandığı evde yapılan incelemede şüpheli bir duruma rastlanmadığı, hayatını kaybeden F.H.’nin kesin ölüm sebebinin araştırıldığı ifade edildi.

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