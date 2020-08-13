Duş başlığı ve armatürler, ilk günkü kadar parlak olacak! Sirke, bulaşık parlatıcısı, karbonat...

Duş başlıkları ve armatürler üzerinde biriken su ve kireç lekeleri görsel olarak rahatsız edici olmasının yanı sıra hijyen açısından da risk yaratabilirler. Armatürler ve duş başlıkları, içerisinden geçen sıcak suyun ısıyı arttırması ve nemli ortam sebebiyle bakteri oluşumu için oldukça uygun ortamlar sayılabilirler. Gün içerisinde en çok temas ettiğimiz yüzeylerin de bu parçalar olduğunu düşünürsek, temizlik konusunda ne kadar hassas olmamız gerektiği konusunda fikir edinebiliriz. Fakat dikkat etmemiz gereken başka bir nokta daha var; bahsettiğimiz bu parçalar metal yüzeyler ve dolayısıyla aşınmaya ve çizilmeye oldukça yatkınlar. Dolayısıyla armatürleri yıpratmayacak kadar hassas fakat mikroorganizmalar ve kireçle baş edebilecek kadar güçlü yöntemler kullanmak gerekir. İşte o yöntemler!

DUŞ BAŞLIKLARI VE ARMATÜRLERİ PARLATAN YÖNTEMLER