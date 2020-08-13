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Duş başlığı ve armatürler, ilk günkü kadar parlak olacak! Sirke, bulaşık parlatıcısı, karbonat...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Konu temizlik olunca hepimizi en çok yoran bölümler: banyo ve tuvalet. Özellikle de duş başlıkları ve armatürler. Siz de her bakışta su lekelerinin bu parçaları ele geçirdiğini düşünüyor musunuz? Eğer öyleyse vereceğimiz tavsiyelerle duş başlıkları ve armatürler kabusunuz olmaktan çıkacak, banyo ve tuvaletler adeta parlayacak.

Duş başlığı ve armatürler, ilk günkü kadar parlak olacak! Sirke, bulaşık parlatıcısı, karbonat...

Duş başlıkları ve armatürler üzerinde biriken su ve kireç lekeleri görsel olarak rahatsız edici olmasının yanı sıra hijyen açısından da risk yaratabilirler. Armatürler ve duş başlıkları, içerisinden geçen sıcak suyun ısıyı arttırması ve nemli ortam sebebiyle bakteri oluşumu için oldukça uygun ortamlar sayılabilirler. Gün içerisinde en çok temas ettiğimiz yüzeylerin de bu parçalar olduğunu düşünürsek, temizlik konusunda ne kadar hassas olmamız gerektiği konusunda fikir edinebiliriz. Fakat dikkat etmemiz gereken başka bir nokta daha var; bahsettiğimiz bu parçalar metal yüzeyler ve dolayısıyla aşınmaya ve çizilmeye oldukça yatkınlar. Dolayısıyla armatürleri yıpratmayacak kadar hassas fakat mikroorganizmalar ve kireçle baş edebilecek kadar güçlü yöntemler kullanmak gerekir. İşte o yöntemler!

DUŞ BAŞLIKLARI VE ARMATÜRLERİ PARLATAN YÖNTEMLER

  • Püskürtme başlığı olan boş bir şişeye beyaz sirkeyi doldurup duş başlıkları ve armatürlere sıkın. 5-10 dakika bekledikten sonra kuru bir bez ile yüzeyi silin. Bu işlem için mikrofiber bez kullanmanız daha etkili olacaktır. Sirkenin, asidik bir madde olması sebebiyle, armatürler üzerinde kalmamasına dikkat etmek gerekir. Su lekeleri ve kireci kuru bez yardımıyla temizledikten sonra yüzeyi yıkayın ve bir bezle kurulayın. Pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz.

  • Metal yüzeyleri parlatmak için kullanabileceğiniz bir diğer yöntem ise limon ve karbonatın birlikteliği. Yarım limonu kesip karbonata batırın ve bu limonla metal yüzeyleri ovalayın. İşlemin ardından nemli bir bez yardımı ile silin ve sonra durulayın. Armatürlerinizin ilk günkü gibi olduğunu göreceksiniz.

  • Bulaşık makinesi parlatıcısı, sadece bulaşıkları parlatmakla kalmaz, çeşmeler, bataryalar, duş başlıkları gibi metal yüzeylerde de kusursuz bir temizlik sağlar. Püskürtme başlığı aracılığı ile parlatıcıyı temizlemek istediğiniz yüzeye sıkın ve 2-3 dakika bekledikten sonra kuru bir mikrofiber bez yardımıyla yüzeyi silin. Armatürlerinizin yeni görüntüsüne şaşıracaksınız.

  • Banyolara ve lavabolara ışıltı getirecek bir başka yöntem ise yumuşatıcı! Marka fark etmeksizin çamaşır makinelerinde kullandığınız yumuşatıcıyı bir pamuğa dökün ve metal yüzeyi güzelce silin.

  • Son yöntem ise evlerin olmazsa olmazı iki maddenin birleşiminden doğan güç! Yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı limon tuzunu bir kaba alın. Üzerine yarım bardak beyaz sirke ve yarım bardak sıcak su ekleyip limon tuzunun erimesini bekleyin. Bu karışımı kullanarak süngerin yumuşak kısmı ile yüzeyleri ovarak temizleyin. Bu işlemden sonra bol su ile durulayıp temiz bir bez yardımıyla kurulayın. Duş başlıkları ve armatürlerinizin gözlerinizi kamaştırdığını göreceksiniz.
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