Duş gideri tıkalı mı? Sirkeli karışım imdada yetişiyor

Öyleyse, gideri hem ucuz hem de kolay bir şekilde nasıl açabilirsiniz? Ne yazık ki, duş giderinizin tıkanmasını önlemek oldukça zor olabilir. Saçların gider yatağında sabunla birleşip yapışkan bir top oluşturması tıkanıklığın nedenidir. Su kolayca gidemeyecek ve duş kabininizde bir su tabakası oluşacaktır. Kanalizasyonun daha da tıkanmasını önlemek için, aldığınız her duştan sonra başıboş tüyleri duş kanalından çıkarmak önemlidir. Ayrıca sabun kalıntılarını sıcak suyla durulayın.

DOĞAL ÇÖZÜM

Karbonat, sirke ve sudan yapılan ev yapımı, doğal bir çözelti ile giderinizin tıkanıklığını açmak iyi bir fikirdir. 50 gram karbonat ve 80 mililitre sirkeyi bir kova veya kasede karıştırın. Karışım köpürmeye başlayacak, ardından hemen kanalizasyona dökmelisiniz. Karışımı bir saat bekletin ve ardından sıcak suyla iyice durulayın.



