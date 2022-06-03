Duş jelleri ve sabunlardan zehir akıyor! Kokusundan çok içeriğine bakmalısınız: Tahriş, alerji, kanser...

Kişisel hijyenin en önemli ürünleri duş jeli ve sabunlar, cildiniz için zararlı olabilecek birçok bileşeni içeriyor olabilir. Uzmanlar, bu ürünleri kullanmadan önce mutlaka içeriğinin kontrol edilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Cildinize sürdüğünüz ürünlerin içinde tam olarak ne olduğunu bilmeniz çok önemli.

SÜLFAT TEHLİKESİ

Duş jeli ve sabun alırken dikkat etmeniz gereken en önemli unsur içinde sülfat olup olmadığıdır. Sülfatlar, ürünün daha çok köpürmesi için kullanılır. Ancak sülfat cilt sağlığı için ciddi bir tehdittir. Sülfat, cildi tahriş eder. Özellikle hassas cilde sahip olanlar için sülfat ciddi bir risktir. Sülfat içeren ürünleri kullanmak kuru, çatlamış, kaşıntılı ve ağrılı cilde neden olabilir.

BAKTERİLER İÇİN EN İDEALİ: TRİKLOSAN

Duş jeli ve sabunlarda bulunan diğer bir tehlikeli bileşen triklosandır. Triklosan, bakterilerin büyümesi için ideal alanı yaratır. Çalışmalar, triklosana aşırı maruz kalmanın tiroid bezi tarafından üretilen bazı hormonların azalmasıyla ilişkili olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca araştırmalar, triklosanın "bağırsak sağlığına zarar verebileceğini" öne sürüyor. Amerika'daki ürünlerde triklosanın kullanılması yasaklandı.

PARABENLER

Uzmanlar bir ürünün raf ömrünü uzatan koruyucular olan parabenlere karşı da uyarıyor. Parabenler vücuttaki hormonlara müdahale edebilir ve bu da cilt hassasiyetine yol açabilir. Parabenler bazı durumlarda ciltte tahrişe ve alerjik reaksiyona neden olabilir. Yapılan bazı çalışmalar, parabenlerle cilt kanseri arasında bir ilişki olduğunu öne sürdü.



