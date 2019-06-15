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Duş kanalınızdaki saçlardan nefret etmenizin bir nedeni var!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 09:19 | Son Güncelleme

Duş kanalınızdaki saçlardan neden nefret ettiğinize dair iyi bir açıklama var. Kendi saçımız eşimizin hatta çocuğumuzun saçı kim olursa olsun duş giderinde biriken saçlardan tiksiniyoruz. Peki neden?

Duş kanalınızdaki saçlardan nefret etmenizin bir nedeni var!

Özellikle uzun saçlı olanlar bunu daha iyi anlayacak. Ortalama olarak insanlar her gün 40 ila 100 arasında saç döküyorlar. Neyse ki bu saçlar yenileriyle değişiyor ki kel kalmaktan kurtuluyoruz. Saçlarımızın dökülmesine bu kadar üzülüyorken, bu sadece bir saç ise neden drenaj kanalına sıkışmış saçlardan o kadar iğrendik ki?

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FOBİ

İnsanların saçlarını bir kanalizasyondan alırken tiksinmelerinin nedeni, kaetofobi denilen bir fobisinin olmasıdır. Kaetofobi görünüşe göre birçok insanın yaşadığı saç fobisidir. Hatta bu fobi bazılarında o kadar şiddetlidir ki fobileriyle yaşamayı öğrenmek için terapiye ihtiyaç duyarlar. Neyse ki, duş kanalındaki kıllardan iğrenen herkesin fobisi yok. Fobiler, Anksiyete ve Depresyon Tedavisi Ulusal Merkezi Direktörü Bernard Vittone, drenajdaki saç nefretinin genellikle bakteri korkusu ile ilgisi olduğunu iddia ediyor. Vittone’a göre, aynı zamanda bir obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) belirtisi de olabilir.

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Son olarak, Vittone şöyle açıklıyor: “Saçlar genellikle kirli, kirlenmiş olarak yorumlanır. Bu kaygı insanların hastalanma düşüncesinden kaynaklanıyor olabilir. Hatta bazı insanlar saçları kirlendikleri zaman temas bile etmiyor, tek başına kirlenme düşüncesi bile onları endişelendirmek için yeterlidir.

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Anahtar Kelimeler:
duş drenaj kaetofobi

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