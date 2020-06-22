Duşakabinlerde oluşan kararma sorununu kolayca çözebilirsiniz! Beyaz sirke ve çamaşır suyu...

Beyaz sirke yönteminden çamaşır suyu yöntemine kadar birçok pratik çözüm ile kararma sorunu artık bir kabusa dönüşmeyecek. Duşakabinin kararan bölümleri silikon bir yapıda olduğu için bir nevi hassastır. Bu yüzden temizlerken dikkatli olmakta fayda var. Bilinçli bir şekilde düzenli olarak yapılan duşakabin temizliği ile kararma sorunundan kısa zaman içerisinde kurtulabilirsiniz. Üstelik bu yöntemlerin duşakabinin cam ve silikon yapısına hiçbir zararı yok!

MUCİZEVİ BEYAZ SİRKE YÖNTEMİ

Beyaz sirke, en çok temizlik yaparken kullanılıyor. Duşakabindeki kararma sorununu en iyi çözen yöntem de yine beyaz sirke yöntemi oluyor! Fakat bu yöntemi her gün uygulamayın. Aksi takdirde duşakabin yüzeyinde ciddi aşınmalar meydana gelebilir.

Mikrofiber bir bez edinin.

2-3 su bardağı beyaz sirke içerisine bu bezi batırıp çıkarın.

Bezin suyunu sıkmayın, duşakabinin kararmış bölgelerini bastırarak silmeye başlayın.

Silme işlemini 4-5 dakika kadar sürdürün.

Daha sonra ılık bir suyla yüzeyi yıkayın.

Bu işlemi 4 günde bir tekrarlayın, kararma sorununun yavaş yavaş çözülmeye başladığını göreceksiniz.

Yöntemi uygularken maske takıp takmamak sizin tercihinize kalmış fakat takarsanız daha sağlıklı olur.