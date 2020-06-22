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Duşakabinlerde oluşan kararma sorununu kolayca çözebilirsiniz! Beyaz sirke ve çamaşır suyu...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Banyo, evin en sık kullanılan alanlarından biri. Bu yüzden daha çabuk kirlenebiliyor. Özellikle zamanla duşakabinlerde kararma problemi oluşabiliyor ve bu durum fazlasıyla sinir bozucu olabiliyor. Fakat panik yapmaya, sinirlenmeye aslında hiç gerek yok. Kararmış bir duşakabini birbirinden pratik yöntemlerle yeni gibi yapmak mümkün! İşte o yöntemler...

Duşakabinlerde oluşan kararma sorununu kolayca çözebilirsiniz! Beyaz sirke ve çamaşır suyu...

Beyaz sirke yönteminden çamaşır suyu yöntemine kadar birçok pratik çözüm ile kararma sorunu artık bir kabusa dönüşmeyecek. Duşakabinin kararan bölümleri silikon bir yapıda olduğu için bir nevi hassastır. Bu yüzden temizlerken dikkatli olmakta fayda var. Bilinçli bir şekilde düzenli olarak yapılan duşakabin temizliği ile kararma sorunundan kısa zaman içerisinde kurtulabilirsiniz. Üstelik bu yöntemlerin duşakabinin cam ve silikon yapısına hiçbir zararı yok!

MUCİZEVİ BEYAZ SİRKE YÖNTEMİ

Beyaz sirke, en çok temizlik yaparken kullanılıyor. Duşakabindeki kararma sorununu en iyi çözen yöntem de yine beyaz sirke yöntemi oluyor! Fakat bu yöntemi her gün uygulamayın. Aksi takdirde duşakabin yüzeyinde ciddi aşınmalar meydana gelebilir.

Mikrofiber bir bez edinin.
2-3 su bardağı beyaz sirke içerisine bu bezi batırıp çıkarın.
Bezin suyunu sıkmayın, duşakabinin kararmış bölgelerini bastırarak silmeye başlayın.
Silme işlemini 4-5 dakika kadar sürdürün.
Daha sonra ılık bir suyla yüzeyi yıkayın.
Bu işlemi 4 günde bir tekrarlayın, kararma sorununun yavaş yavaş çözülmeye başladığını göreceksiniz.
Yöntemi uygularken maske takıp takmamak sizin tercihinize kalmış fakat takarsanız daha sağlıklı olur.

ARA SIRA KULLANILABİLECEK ÇAMAŞIR SUYU YÖNTEMİ

Çamaşır suyunu her gün kullanmamalısınız. 3-4 günde bir kullanmalısınız. Ve kullanırken maske takmayı sakın unutmayın!

Çamaşır suyu, kararma sorununu ortadan tamamen kaldırır.
Temiz bir mikrofiber bez yardımı ile sorunlu alanı ovarak temizleyin.
Daha sonra bezi su ve çamaşır suyu ile nemlendirip bölgeyi tekrar ovmaya başlayın.
5-6 dakika boyunca temizleme işlemini sürdürün.
Ardından yüzeyi kuru bir bez ile çizmeden nazikçe silin.
Bu yöntemi düzenli olarak uyguladığınızda daha iyi sonuçlar elde edersiniz.

KARARMA SORUNUNA KESİN ÇÖZÜM OLAN AMONYAKLI KREM YÖNTEMİ

Amonyaklı krem neredeyse her evde bulunan bir temizlik ürünüdür. Peki, amonyaklı kremin duşakabinlerde oluşan kararma problemini kısa sürede çözdüğünü biliyor muydunuz? Bu yöntemi uygularken de maske takmayı ihmal etmemenizi öneririz. Bünyeniz hassas olabilir ve amonyaklı kremin kokusu size dokunabilir.

Temiz bir bulaşık süngeri kullanın. Mikrofiber bez amonyaklı krem için uygun değildir.
Bulaşık süngeri üzerine göz kararı biraz amonyaklı krem ekleyin.
Sorunlu alanı bu süngerle iyice temizleyin.
Daha sonra temiz ve kuru bir bez ile alanı silin.
Bu işlemi birkaç günde bir tekrarlayarak belli bir düzene oturtabilirsiniz.

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