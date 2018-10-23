Düşen helikopterin pilotu olay anını anlattı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 6 Eylül'de Bostancı sahilinde düşen ve Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Ünver'in yaşamını yitirdiği, helikopter pilotu İsmet Özgür'ün yaralandığı helikopter kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. Kazadan yaralı kurtulan pilot İsmet Özgür, soruşturmayı yürüten savcılığa gelerek, "şüpheli" sıfatıyla bildiklerini anlattı. Özgür ifadesinde, 34 yıllık pilot olduğunu, 14 yıldır da sivil havacılık sektöründe uçtuğunu belirterek, "8 yıldır da Ünver Holding bünyesinde Ünver Havayolları firmasında pilot olarak çalışıyorum. Daha önce 20 yıl boyunca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda test pilotluğu yaptım. Olay tarihinde uçuş yaptığım helikopter 2007 model olup yanılmıyorsam 5 Temmuz 2017'de Yunanistan'dan satın alındı." ifadelerini kullandı. Heliktopterin satın alındıktan sonra gerekli bakımları ve işlemlerinin yapıldığını, 27 Mayıs'ta gerekli izinler alındıktan sonra da şirket bünyesinde kullanılmaya başlandığını belirten Özgür, "Bu helikopterle kazanın olduğu tarihe kadar yaklaşık 54 saat uçuş yapmıştım. En son kaza tarihinden 15-20 gün önce motor sisteminde küçük bir arıza vardı. Bu arıza giderildi. Tüm bakım ve onarımların tamamı yetkili bakım merkezi olan Sancak Air'de yapıldı." bilgisini verdi.

"ÇAVVV DİYE BİR SES DUYDUM" İsmet Özgür, olay tarihinde Kartal Mermerler Holding firmasından Ünver Holding'in sahibi Halil İbrahim Ünver ile birlikte helikoptere bindiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Helikopteri tek pilot olup sadece ben kullanıyordum. Halil Ünver yolcu olarak bulunuyordu. Yanılmıyorsam saat 16.38'de kalkış yaptık. Büyükçekmece Alkent Göl Malikaneleri Helipet'e gidiyorduk. Kalkıştan yaklaşık 7-8 dakika sonra 225 metre yükseklikteyken ve Bostancı açıklarında seyrederken, normal rotasında giderken birden daha önce hiç duymadığım 'çavvv' diye bir ses duydum. Ben 34 yıllık pilotum. Daha önce hiç böyle bir ses duymamıştım. Motordan veya Pal'den gelip gelmediğini bilmiyorum. Daha önce kullandığım helikoptere hiç yıldırım çarpmamıştı. Yıldırım çarpması olup olmadığını da değerlendiremiyorum." Helikopterin göstergelerinde herhangi bir farklılık ya da arıza olmadığını, ikaz ışıklarında herhangi bir değer de görmediğini kaydeden Özgür, "Bu sesle birlikte helikopter aniden irtifa kaybetti. Çok hızlı bir şekilde denize çakıldık. Ben ve Halil İbrahim Ünver, helikopterin içerisinde yaklaşık 9 metre dibe battık. Daha sonra denizin dibinden kendimizi hızla yukarı tahliye ettik. Olayın ardından Mavi Marmara ismi ile hatırladığım bir gemideki şahıslar bizlere yardım etti." ifadelerini kullandı.