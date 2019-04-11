HABER

Düşen savaş uçağının pilotuna dair umutlar tükeniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 10:27 | Son Güncelleme

Denize düşen Japon savaş uçağının halen aranan pilotunun, kurtarma sistemini kullanmaya vakit bulamadığının değerlendirildiği açıklandı.Salı günü radardan kaybolduktan sonra uzun süre haber alınamayan ve daha sonra denize düştüğü tespit edilen Japon Öz Savunma Kuvvetleri’ne bağlı F35A tipi savaş uçağının halen aranan pilotuna dair umutlar tükeniyor.

Denize düşen Japon savaş uçağının halen aranan pilotunun, kurtarma sistemini kullanmaya vakit bulamadığının değerlendirildiği açıklandı.
Salı günü radardan kaybolduktan sonra uzun süre haber alınamayan ve daha sonra denize düştüğü tespit edilen Japon Öz Savunma Kuvvetleri’ne bağlı F35A tipi savaş uçağının halen aranan pilotuna dair umutlar tükeniyor. Henüz tespit edilemeyen bir nedenle denize düşen F35A tipi savaş uçaklarında, özel paraşüt yardımıyla pilotların kokpitten tahliyesine imkan tanıyan fırlatma sistemleri bulunduğunu hatırlatan Japon Öz Savunma Kuvvetleri yetkilileri, olay sırasında sistemin devreye sokulduğuna dair hiçbir işaret almadıklarını belirtti. Şimdiye kadar yürütülen soruşturmada uçak düşmeden pilotun eğitim görevini iptal ettiği bilgisine ulaşıldığını kaydeden yetkililer, pilotun teknik sorun tespit ettikten sonra tahliye prosedürlerini takip etmek için vaktinin olmadığının değerlendirildiğini söyledi. 40’lı yaşlarında olduğu öğrenilen pilotu arama çalışmaları uçak ve gemiler yardımıyla 24 saat esasına göre devam ediyor.

Düştüğü doğrulanmıştı
Salı günü yerel saatle 19.30’da radar irtibatı kesilen ve uzun süre haber alınamayan Japon Öz Savunma Kuvvetleri’ne ait F35A tipi savaş uçağının kuzey Japonya’daki Aomori Bölgesi’nde denize düştüğü doğrulanmış, uçağa ait olduğu düşünülen parçaların bulunduğu açıklansa da, pilottan haber alınmamıştı. Pilotu arama çalışmaları devam ediyor.

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...' Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'
Eşi terk etti, çocuklarına bakabilmek için simit satmaya başladıEşi terk etti, çocuklarına bakabilmek için simit satmaya başladı
Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik ettiBeşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Kartal'da çöken binayla ilgili son dakika gelişmesi

Kartal'da çöken binayla ilgili son dakika gelişmesi

Uludağ’daki meydan savaşı saniye saniye kaydedildi!

Uludağ’daki meydan savaşı saniye saniye kaydedildi!

Günlük burç yorumları 11 Nisan Perşembe - Nisan ayı burç yorumları

Günün burç yorumları

Nükleer Düzenleme Kurulu'yla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı tarafından atanacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı tarafından atanacak

Gümüşhane Emniyetinde acı olay!

Gümüşhane Emniyetinde acı olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.