Düşen savaş uçağının pilotuna dair umutlar tükeniyor

Denize düşen Japon savaş uçağının halen aranan pilotunun, kurtarma sistemini kullanmaya vakit bulamadığının değerlendirildiği açıklandı.

Salı günü radardan kaybolduktan sonra uzun süre haber alınamayan ve daha sonra denize düştüğü tespit edilen Japon Öz Savunma Kuvvetleri’ne bağlı F35A tipi savaş uçağının halen aranan pilotuna dair umutlar tükeniyor. Henüz tespit edilemeyen bir nedenle denize düşen F35A tipi savaş uçaklarında, özel paraşüt yardımıyla pilotların kokpitten tahliyesine imkan tanıyan fırlatma sistemleri bulunduğunu hatırlatan Japon Öz Savunma Kuvvetleri yetkilileri, olay sırasında sistemin devreye sokulduğuna dair hiçbir işaret almadıklarını belirtti. Şimdiye kadar yürütülen soruşturmada uçak düşmeden pilotun eğitim görevini iptal ettiği bilgisine ulaşıldığını kaydeden yetkililer, pilotun teknik sorun tespit ettikten sonra tahliye prosedürlerini takip etmek için vaktinin olmadığının değerlendirildiğini söyledi. 40’lı yaşlarında olduğu öğrenilen pilotu arama çalışmaları uçak ve gemiler yardımıyla 24 saat esasına göre devam ediyor.

Düştüğü doğrulanmıştı

Salı günü yerel saatle 19.30’da radar irtibatı kesilen ve uzun süre haber alınamayan Japon Öz Savunma Kuvvetleri’ne ait F35A tipi savaş uçağının kuzey Japonya’daki Aomori Bölgesi’nde denize düştüğü doğrulanmış, uçağa ait olduğu düşünülen parçaların bulunduğu açıklansa da, pilottan haber alınmamıştı. Pilotu arama çalışmaları devam ediyor.

