Düşes Meghan Markle yine yerden yere vuruldu! 'Bebeği bile tutamıyorsun, nasıl annesin?'

Kraliyetin adeta aykırı gelini olarak ün yapan Meghan Markle, geçtiğimiz gün ailenin bir diğer düşesi Kate Middleton'la beraber görüntülendi.

Eşleri Prens William ve Prens Harry'nin Billingbear Polo Kulübü'nde düzenlenen polo maçına, seyirci olarak destek veren eltiler çocuklarıyla da vakit geçirdi.

Her seferinde gerek kıyafetleri, gerekse davranışları yüzünden Kraliyet destekçilerinden olumsuz görüşlere maruz kalan Meghan bu kez oğlu Archie'yi tutuş şekliyle gündeme oturdu.

Sosyal medyada da birçok kullanıcının eleştirisini alan Meghan'a gelen yorumlardan bazıları şöyleydi: 'Bebeği tutamıyor, her an onu bırakacak gibi duruyor.'

'Kendi çocuğuna bile bakamıyorsun Meghan! Hangi anne çocuğunu böyle tutar?'

Doğum hemşiresi olan Lisa Clegg, 'Meghan'ın bebek Archie'yi tutması ile ilgili herhangi bir sorun görmüyorum. Bana göre beden dili, altını ve sırtının üstünü destekleyerek onu çok koruyucu bir şekilde tutuyor gibi görünüyor, daha iyi tutabilmesi için tabi ki deneyimli olması gerekiyor. Sadece bebeğin baş ve boyun kontrolünü iyi tutması lazım' diye konuşuyor.

Meghan ve Kate'in pek yan yana gelmemesi de dikkat çekti.



