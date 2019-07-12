KADIN

Düşes Meghan Markle yine yerden yere vuruldu! 'Bebeği bile tutamıyorsun, nasıl annesin?'

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 09:58 | Son Güncelleme

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en çok konuşulan ismi olan Sussex Düşesi Meghan Markle bebeğiyle ilk kez kamu önüne çıktı. Ancak Meghan yine tüm dünyanın tepkisini çekmeyi başarabildi. Bebeğini tutuş şekliyle acımasızca eleştirilen Markle'a sosyal medya kullanıcıları, 'bebeği bile tutamıyorsun, nasıl annesin?' yorumlarında bulundu.

Düşes Meghan Markle yine yerden yere vuruldu! 'Bebeği bile tutamıyorsun, nasıl annesin?'

Kraliyetin adeta aykırı gelini olarak ün yapan Meghan Markle, geçtiğimiz gün ailenin bir diğer düşesi Kate Middleton'la beraber görüntülendi.

6

Eşleri Prens William ve Prens Harry'nin Billingbear Polo Kulübü'nde düzenlenen polo maçına, seyirci olarak destek veren eltiler çocuklarıyla da vakit geçirdi.

5

Her seferinde gerek kıyafetleri, gerekse davranışları yüzünden Kraliyet destekçilerinden olumsuz görüşlere maruz kalan Meghan bu kez oğlu Archie'yi tutuş şekliyle gündeme oturdu.

1

Sosyal medyada da birçok kullanıcının eleştirisini alan Meghan'a gelen yorumlardan bazıları şöyleydi: 'Bebeği tutamıyor, her an onu bırakacak gibi duruyor.'

3

'Kendi çocuğuna bile bakamıyorsun Meghan! Hangi anne çocuğunu böyle tutar?'

2

Doğum hemşiresi olan Lisa Clegg, 'Meghan'ın bebek Archie'yi tutması ile ilgili herhangi bir sorun görmüyorum. Bana göre beden dili, altını ve sırtının üstünü destekleyerek onu çok koruyucu bir şekilde tutuyor gibi görünüyor, daha iyi tutabilmesi için tabi ki deneyimli olması gerekiyor. Sadece bebeğin baş ve boyun kontrolünü iyi tutması lazım' diye konuşuyor.

4

Meghan ve Kate'in pek yan yana gelmemesi de dikkat çekti.

7


İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Hangimiz böyle değiliz? Kadınlar, bu ortak noktada buluşuyorHangimiz böyle değiliz? Kadınlar, bu ortak noktada buluşuyor
Hijyenik ped karşılığında cinsel ilişkiye girmek zorunda kalıyorlarHijyenik ped karşılığında cinsel ilişkiye girmek zorunda kalıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle meghan markle bebek tutuşu

En Çok Okunan Haberler

Ünlü Youtuber, Show TV'den rekor tazminat kazandı!

Ünlü Youtuber, Show TV'den rekor tazminat kazandı!

Ünlü oyunculardan tatil pozu

Ünlü oyunculardan tatil pozu

O gece hakkında konuştu! 'Böyle acı çekmedim'

O gece hakkında konuştu! 'Böyle acı çekmedim'

Hep makyajla saklıyordu, artık gerçek yüzünü göstermeye başladı

Hep makyajla saklıyordu, artık gerçek yüzünü göstermeye başladı

Aklınıza bile gelmez! Az daha parmağından oluyordu

Aklınıza bile gelmez! Az daha parmağından oluyordu

Ayrılmaz bir parça gibi ama asla kullanmayın

Ayrılmaz bir parça gibi ama asla kullanmayın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yalnız değilsiniz tiksinmenizin bir nedeni varmış

Yalnız değilsiniz tiksinmenizin bir nedeni varmış

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yükselen Yengeç Burcu Özellikleri

Yükselen Yengeç Burcu Özellikleri

Yükselen Terazi Burcu Özellikleri

Yükselen Terazi Burcu Özellikleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hangimiz böyle değiliz? Her kadının ortak noktada buluştuğu gündelik olaylar

Hangimiz böyle değiliz? Kadınlar, bu ortak noktada buluşuyor

Trajik gerçek! Ped karşılığı cinsel ilişkiye girmek zorunda kalıyorlar

Hijyenik ped karşılığında cinsel ilişkiye girmek zorunda kalıyorlar

Kimin aklına gelirdi ki? Bu haberden sonra cüzdanınızda bebek fotoğrafı bulunduracaksınız

Okuduktan sonra cüzdanınıza hemen bebek fotoğrafı koyacaksınız

32 yılda tamamlanan araştırmadan çok çarpıcı sonuç! Obezite bulaşıcı mı?

Tam 32 yıl sürdü! Arkadaşınız kiloluysa eğer...

Mor Ve Ötesi “senfonik” projesi ile yeniden sahnede!

Mor Ve Ötesi “senfonik” projesi ile yeniden sahnede!

İmkansız diye bir şey yok! Ayaklarıyla uçmayı öğrendi şimdi dünyadaki tüm kadınlara ilham veriyor

İmkansız diye bir şey yok! Ayaklarıyla uçmayı öğrendi şimdiyse...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.