Duşta bu lifle yıkananlar dikkat! Meğer bakteri yuvasıymış

Duşta temizlik rutininin vazgeçilmezlerinden biri olan kabak lifi, sanıldığı kadar masum olmayabilir. Uzmanlara göre bu kabarık banyo aksesuarı, uygun şekilde temizlenmediğinde bakteri ve mantarlar için ideal bir üreme alanına dönüşebiliyor.

Duş sırasında kabak lifiyle ölü deri hücreleri temizlenirken, bu kalıntılar lifin gözenekli yapısına sıkışıyor. Bu durum, özellikle nemli ortamla birleştiğinde bakterilerin çoğalması için uygun bir zemin hazırlıyor. Dermatolog Melissa Piliang, kabak lifinin yapısı gereği bakterileri tutmaya çok elverişli olduğunu belirtiyor.

ZARARLI MİKROORGANİZMALAR BARINDIRIYOR

Uzmanlara göre kabak lifinde, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus ve Streptococcus gibi mikroorganizmalar bulunabiliyor.

Ayrıca mantar oluşumu da görülebiliyor ve bu durum cilt enfeksiyonlarına yol açabiliyor.

Uzmanlar, kabak lifinin tamamen bırakılmasının şart olmadığını ancak doğru kullanımın kritik olduğunu vurguluyor. Özellikle cildi tahriş etmeden ve hijyen kurallarına uyarak kullanmak gerekiyor.

HİJYEN İÇİN ALTIN KURALLAR

Kabak lifi kullanırken şu önerilere dikkat edilmeli:

Her kullanımdan sonra iyice durulanıp kurutulmalı
Duş dışında, kuru bir ortamda saklanmalı
Haftada en az bir kez temizlenmeli (örneğin seyreltilmiş çamaşır suyunda bekletilerek)
Tıraş sonrası birkaç gün kullanılmamalı
Yüz ve genital bölgede tercih edilmemeli

Doğal kabak lifinin 3-4 haftada bir, sentetik olanların ise yaklaşık 2 ayda bir değiştirilmesi öneriliyor. Küf, kötü koku veya renk değişimi fark edildiğinde ise hemen atılması gerekiyor.

ALTERNATİFLER DE VAR

Daha hijyenik seçenek arayanlar için silikon banyo süngerleri veya daha kolay temizlenebilen banyo lifleri öneriliyor. Bu ürünler, bakteri birikimine karşı daha dirençli olabiliyor.

Kabak lifi kullanımı tamamen riskli olmasa da, doğru bakım yapılmadığında cilt sağlığını tehdit edebiliyor. Bu nedenle düzenli temizlik, doğru kullanım ve sık değişime dikkat etmek gerekiyor.

