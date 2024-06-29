KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Duşta önce saç mı yıkanır cilt mi? Doğru cilt bakım sıralaması

    Duşta önce saç mı yıkanır cilt mi? Doğru cilt bakım sıralaması

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    29.06.2024 09:50
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Pürüzsüz ve temiz bir cilt için doğru bakım sıralamasına uymak gerekiyor. Özellikle duşta cilt bakımı yapılırken şampuan kalıntılarının yüzünüzde tahriş ve aknelere sebep olabileceğinden cilt bakımı sıralamasını doğru yapmak önem arz ediyor.

    Duşta önce saç mı yıkanır cilt mi? Doğru cilt bakım sıralaması

    Doğru cilt bakım sıralaması birçok kişinin bilmediği ve araştırdığı bir konu. Cildinizin her zaman temiz sağlıklı bir görünüme kavuşması doğru cilt bakımı sıralamasını bilmekten geçiyor.

    YÜZÜNÜZÜ EN SON YIKAYIN

    Duş sırasında önce saçınızı şampuanlayın, durulayın. Sonra yüzünüzü yıkayın. Şampuan kalıntıları yüzünüzde tahriş ve aknelere sebep olabilir.

    iStock-1434925773

    Akşam cilt bakım rutininizde önce dişlerinizi fırçalayın sonra yüzünüzü yıkayın. Diş macunu kalıntıları cildinizde tahriş ve sivilcelere neden olabilir.

    cilt temizleme

    Hatta yüz temizliğinde kullandığınız su bile önemlidir. Sert sular, yüksek miktarda mineral içerdiğinden, cilt bariyerinize zarar verebilir. Akne, kızarıklık, kaşıntı, hassasiyet gibi yangısal şikayetleriniz varsa içme suyu, filtrelenmiş su, termal sular ile durulayın.

    Express


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bağırsakları rahatlatmanın sırrı: Kabızlık için en etkili kür tarifi!Bağırsakları rahatlatmanın sırrı: Kabızlık için en etkili kür tarifi!
    Tanesini 20 bin TL'ye satıyorlar! Kadınlara gelir kapısı olduTanesini 20 bin TL'ye satıyorlar! Kadınlara gelir kapısı oldu
    Kadınlarda daha sık görülüyor! Eldeki belirtiye dikkatKadınlarda daha sık görülüyor! Eldeki belirtiye dikkat
    Anahtar Kelimeler:
    cilt bakımı
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

    Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.