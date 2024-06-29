Duşta önce saç mı yıkanır cilt mi? Doğru cilt bakım sıralaması

Doğru cilt bakım sıralaması birçok kişinin bilmediği ve araştırdığı bir konu. Cildinizin her zaman temiz sağlıklı bir görünüme kavuşması doğru cilt bakımı sıralamasını bilmekten geçiyor.

YÜZÜNÜZÜ EN SON YIKAYIN

Duş sırasında önce saçınızı şampuanlayın, durulayın. Sonra yüzünüzü yıkayın. Şampuan kalıntıları yüzünüzde tahriş ve aknelere sebep olabilir.

Akşam cilt bakım rutininizde önce dişlerinizi fırçalayın sonra yüzünüzü yıkayın. Diş macunu kalıntıları cildinizde tahriş ve sivilcelere neden olabilir.

Hatta yüz temizliğinde kullandığınız su bile önemlidir. Sert sular, yüksek miktarda mineral içerdiğinden, cilt bariyerinize zarar verebilir. Akne, kızarıklık, kaşıntı, hassasiyet gibi yangısal şikayetleriniz varsa içme suyu, filtrelenmiş su, termal sular ile durulayın.







