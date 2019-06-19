Duşta uzun zaman geçirmek, sıcak su ile yıkanmak yalnız olduğunuz anlamına geliyor!

Duşa en son ne zaman girdiğinizi hatırlayın. Buharlı uzun bir banyo muydu, yoksa 5 dakikada girip çıktığınız bir duş muydu? Bu sorunun cevaplarından biri gizli ihtiyaçlarınızı ortaya çıkarabilir. Yale Üniversitesi'nden bilim adamları, 18 ila 35 yaş arası 51 öğrenciden günlük alışkanlıklarıyla ilgili bir anket doldurmalarını ve kendilerini ne kadar yalnız hissettiklerini işaretlemelerini istedi. Ankette banyo veya duş rutini ile ilgili 3 soru yer aldı. Araştırmacılar bu prosedürün sıklığını, sıcaklığını ve süresini bilmek istedi.

Sonuçlar, yalnız kalan öğrencilerin diğer öğrencilere kıyasla % 23 daha fazla duş veya banyo yaptığını gösterdi. Öğrencinin ne kadar yalnız hissettiği duşta ne kadar uzun süre kaldığı ve su sıcaklığının ölçüsü merak edildi. Çıkan sonucu göre yalnız insanlar sıcak suyu tercih ediyor. Buna göre, bilim insanları fiziksel sıcaklığın, insanın ilk ve en temel gereksinimlerinden olan güven hissi uyandırması üzerinde duruyor. Yalnız insan, yalnızlığın oluşturduğu olumsuz ve güvensizlik hissini sıcak suyun verdiği güven duygusuyla gidermeye çalışıyor.