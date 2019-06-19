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Duşta uzun zaman geçirmek, sıcak su ile yıkanmak yalnız olduğunuz anlamına geliyor!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 09:26 | Son Güncelleme

Günlük, sıradan gördüğümüz alışkanlıklar bile başka anlam ifade edebilir. Örneğin duş almak veya banyo yapmak. Biz uzun sıcak bir duşun veya banyonun derin bir temizlik ve rahatlama olduğunu düşünürken bilim insanları bu olaya farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Onlara göre banyoda uzun vakit geçirmek yalnızlık göstergesi. Yalnızlık ve duş kavramlarının nasıl birbirine bağlandığını merak ediyorsanız okumaya devam edin. Bilim dünyasının inandırıcı kanıtları sizi ikna edebilir.

Duşta uzun zaman geçirmek, sıcak su ile yıkanmak yalnız olduğunuz anlamına geliyor!

Duşa en son ne zaman girdiğinizi hatırlayın. Buharlı uzun bir banyo muydu, yoksa 5 dakikada girip çıktığınız bir duş muydu? Bu sorunun cevaplarından biri gizli ihtiyaçlarınızı ortaya çıkarabilir. Yale Üniversitesi'nden bilim adamları, 18 ila 35 yaş arası 51 öğrenciden günlük alışkanlıklarıyla ilgili bir anket doldurmalarını ve kendilerini ne kadar yalnız hissettiklerini işaretlemelerini istedi. Ankette banyo veya duş rutini ile ilgili 3 soru yer aldı. Araştırmacılar bu prosedürün sıklığını, sıcaklığını ve süresini bilmek istedi.

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Sonuçlar, yalnız kalan öğrencilerin diğer öğrencilere kıyasla % 23 daha fazla duş veya banyo yaptığını gösterdi. Öğrencinin ne kadar yalnız hissettiği duşta ne kadar uzun süre kaldığı ve su sıcaklığının ölçüsü merak edildi. Çıkan sonucu göre yalnız insanlar sıcak suyu tercih ediyor. Buna göre, bilim insanları fiziksel sıcaklığın, insanın ilk ve en temel gereksinimlerinden olan güven hissi uyandırması üzerinde duruyor. Yalnız insan, yalnızlığın oluşturduğu olumsuz ve güvensizlik hissini sıcak suyun verdiği güven duygusuyla gidermeye çalışıyor.

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Her ne kadar ilk adımın sonuçları ilk teoriyi doğrulasa da, araştırmacılar herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmek ve görmek için daha büyük bir insan grubuna bakmak istedi. Böylece aynı testi 19-65 yaşları arasındaki 41 katılımcıyla tekrarladılar.

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Araştırmacılar, bu grupta banyo yapma, duş alma ve yalnızlık sıklığı arasında neredeyse benzer sonuçlara ulaştı. Burada yalnızlığın farklı insanlar için farklı şeyler ifade edebileceğini bilmek önemli. Çünkü bir insanın çevresi arkadaşlarıyla birçok kişiyle de çevrili olsa kendini bu kalabalık içinde yalnız hissedebilir. Bu durumda, soruna bakmak ve neden olduğunu anlamak daha iyidir.

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duş uzun süre duş almak sıcak suyla yıkanma yalnızlık ilişkisi

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