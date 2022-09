Duşun sıcaklığından duşta kalma süresine kadar tamamen yanlış yapıyormuşuz!

İnsanların duş alma alışkanlıkları farklılık gösteriyor. Bazıları her gün duş alırken bazıları ise günlerce hatta haftalarca duş almıyor. Bu değişiklikler suyun sıcaklık seviyesinde de görülüyor. Başarılı oyuncu Ashton Kutcher, kendisi gibi oyuncu eşi Mila Kunis'in ve çocuklarının üzerinde gözle görünen bir kir olmadığı sürece duş almadıklarını belirtiyor. Kutcher "Koltuklarımı ve kasıklarımı her gün yıkarım, başka bir şey değil."dedi. Uzmanlar bu durumun mikrop, bakteri ve enfeksiyonlara yol açabileceğini belirtiyor.

DUŞ SÜRESİNİ KISA VEYA UZUN TUTMAYIN

Abbas Kanani şunları söyledi: "Ne kadar süreyle duş alacağınıza bağlı olarak, yaklaşık 8-10 dakika genellikle cildinizi nemlendirmek ve temizlemek için yeterlidir. Çok uzun süre duş almak (özellikle sıcak bir duşta) cildinizin doğal yağlarını soyarak kurumasına neden olabilir. Duştan sonra nemi hapsetmek için, nemlendirmek için sulu bazlı bir krem kullanın." Abbas şu tavsiyede bulunuyor: "5 dakikadan az duş almak vücudunuzu temizlemek için yeterince uzun olmayabilir. Bakteri veya mantar enfeksiyonlarına neden olabilir.

BU BÖLGELERİ YIKAMAYI ATLAMAYIN

“Ayaklarınızı mutlaka temizlemelisiniz, çünkü ter birikmesi yıkanmadığı takdirde mantar enfeksiyonlarına neden olabilir. Göbek deliğiniz nemin bakteri oluşumuna neden olabileceği biraz belirsiz bir yer. Yağ bezleri teri toplayıp sebum salgılayarak kir birikmesine neden olduğu için kulakların arkası da listede olmalıdır."

AŞIRI SICAK SU KULLANMAYIN

Duş alırken yüzünüzü yıkamak pratik olsa da, çoğumuz duş için lavaboda kullandığımızdan daha sıcak su kullanacağımız için suyun sıcaklığına dikkat etmelisiniz. Stratum Clinics'te danışman dermatolog Dr Sasha Dhoat şunları öneriyor: "Kuru cilt ve iltihaplanmaya yol açabilecek çok sıcak suda duş almaktan kaçının. “Cildin en üst tabakası olan epidermis, cildin bariyerinin hayati işlevine sahiptir; vücudunuzun dış dünyaya karşı ilk savunmasıdır. Bunu bir tuğla duvar olarak düşünebilirsiniz. Aşırı agresif cilt temizliği aslında bu tuğla duvara zarar veren bir kendi kendini sabote etme eylemidir.

EGZAMAYA YOL AÇABİLİR

“Yıkadıktan sonra cildiniz kırmızı, pul pul, kuru veya hassassa, rutininizi azaltmanız için size yalvarıyor. Bu, özellikle cildin tuğla duvarı, örneğin yaşlanan cilt, ultraviyole ışık hasarı veya egzama gibi cilt bozuklukları gibi durumlarda zaten tehlikeye girmişse geçerli olacaktır.”

SOĞUK DUŞ ÇOK DAHA FAYDALI

Spor rehabilitasyon uzmanı Hannah Symes şu tavsiyede bulunuyor: "Soğuk su sizin için iyidir, çünkü dolaşımı hızlandırır, yüzeysel kan damarlarını oluştururken derindeki kişinin ideal vücut ısısını korumak için çalışmasını biraz daha zorlaştırır.

Soğuk su zihinsel olarak sizi uyarmaya yardımcı oluyor, özellikle sabahları sizi sıcak bir duştan daha hızlı uyardığı için; bu, kafein alımı ihtiyacınızı azaltmanıza yardımcı olabilir! Ayrıca stres hormonunuz olan kortizon seviyenizi düşürerek stresi hafifletmeye yardımcı olabilir ve sizi çok daha rahat hissettirebilir."