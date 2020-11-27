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Düşündüğünüz kadar uzun değil... Uzmanı yanıtladı: Cinsel ilişki ne kadar sürmeli?

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

İngiltere'nin en tanınmış seks uzmanlarından biri olan Jess Wilde, verdiği bir röportajda cinsel ilişkinin ne kadar sürmesi gerektiğinin yanıtını verdi. Wilde’ın verdiği cevap, düşünüldüğü kadar uzun olmadığı yönünde.

Düşündüğünüz kadar uzun değil... Uzmanı yanıtladı: Cinsel ilişki ne kadar sürmeli?

Cinsel ilişkiler karşılıklı olarak insanların akıllarında birçok soru işareti bırakır. Karşılıklı olarak çiftler genelde birbirine karşı dürüst olmadığı için herkes sorununun çözümünü uzmanlarda arıyor. İngiltere'nin en tanınmış seks uzmanlarından biri olan Jess Wilde, kendisine de çok sorulan bir sorunun yanıtını verdi: Seks ne kadar sürmeli?

CİNSEL İLİŞKİ NE KADAR SÜRMELİ?

10 yıldır cinsel ilişki uzmanı olarak çiftlere yardımcı olan Jess Wilde, seks ne kadar sürmeli sorusuna şu yanıtı verdi:

“Her iki taraf için eğlenceli olduğu sürece seksin ne kadar sürmesi gerektiği konusunda kesin kurallar yoktur. "Seks" aslında öpüşmekten bitirmeye karar verdiğiniz ana kadar her şey anlamına gelir. Genellikle doruk noktasına ulaşıldığında (doruğa ulaşılırsa), çoğu insan yaşadıklarını tanımlamak için "seks" kelimesini kullanır. Bu tanıma göre, boşalma genellikle yaklaşık beş buçuk dakikalık penetrasyondan sonra gerçekleşir" dedi.

Cinsel ilişkinin her zaman orgazmla sonlanmadığını söyleyen Jess Wilde, karşılıklı olarak doyuma ulaşıldığında veya biri artık 'ilgilenmediğinde' seks durmalıdır diye belirtiyor.

'UZUN SEKS İYİ SEKS DEĞİLDİR'

Uzun süren cinsel ilişkinin iyi bir cinsel ilişki olmadığının altına çizen Wilde, cinsel ilişkide hayati önemde olan şeyin iletişim olduğunu söylüyor.

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