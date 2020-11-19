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Sakın bu hatayı yapmayın! Yatarken sutyen takmak...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yatarken sutyen takmanın meme formunun bozulmasından omurga aksının bozulmasına kadar pek çok zararı bulunmaktadır. Uzmanlar yatarken sutyenin çıkarılması gerektiğinin altını çiziyor.

Sakın bu hatayı yapmayın! Yatarken sutyen takmak...

Yatarken sutyen takmanın kadın vücuduna birçok zararı bulunmaktadır. Hem dış organlara yani meme formunu bozabilir hem de omurga aksının bozulmasına neden olabilir.

Sutyen ile yatmak ayrıca uzun süre kronik travmaya bağlı olarak iç organlarda oluşan doku hasarına bağlı kanser hücrelerini tetiklemeye kadar vardıran süreci başlatabilmektedir.

Yapılan birçok araştırmada özellikle beden ölçüsüne uygun olmayan sutyen kullanmanın da meme kanserini tetiklediğine yönelik sonuçlar saptanmıştır. Aynı şekilde gece sutyenle uyumak da meme kanserini hassas olan meme dokumuzu sürekli müzmin travmaya maruz bırakacağı için ve doku oksijenlenmesini engelleyeceği düşünülerek kanseri tetiklediği öngörülmekte ve önerilmemektedir.

YATARKEN SUTYEN TAKILIR MI?

Büyüme gelişme çağında sürekli sutyen ile uyumak omurga aksımızı kötü yönde etkiler kifoskolyozlara yani omurga eğriliklerine yol açabilir. Bu omurga eğrilikleri de akciğer ve kalp anatomimizi fonksiyonlarını bozabilir.

Yatarken sıkı veya toparlayıcı bir sutyen kullanmak veya balenli bir sutyen kullanmak memeye baskı yaprak o bölgedeki lenfatik akımı bozabilir ve bu kronik ağrılara neden olabilir.

Her ne kadar kronik lenf ödemin kanser de yapabileceği ileri sürülmüşse de memeye sutyen takarak böyle bir şeyin olduğu bilimsel olarak henüz kanıtlanmamıştır. Yine yatarken takılacak sutyenin terletici yapıda bir kumaştan olmaması da önerilir çünkü bu da özellikle büyük memelerde pişik ve yara oluşumuna ve yangılara neden olabilir.

Çarpıcı araştırmanın sonucu ürküttü: Sutyenle kanser arasında...Çarpıcı araştırmanın sonucu ürküttü: Sutyenle kanser arasında...


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