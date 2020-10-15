Düşündüğünüzden daha fazlası! Yemeğinize tarçın katmaya başlamak için 7 neden

Sütünüzün veya muhallebinizin üzerine, keklerinizin içine koyduğunuz tarçın düşündüğünüzden çok daha fazla katkılar sağlayabilir. Sağlığımıza ve görünüşümüze nasıl fayda sağlayacağını bulmaya karar verdik ve 7 nedeni bir araya getirdik.

AKNEYİ EN AZA İNDİRİR

Tarçın, çatlakları tedavi etmek için yararlı olan antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu baharat, lekelere neden olan bakteri ve mantarları öldürebilir. Aynı zamanda vücudunuzu serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruyan harika bir güçlü antioksidan kaynağıdır. Deri iltihabına neden olabilirler ve bu meydana geldiğinde gözeneklerimiz tıkanır ve bu da sivilceye neden olur.

YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ ÖNLER

Serbest radikaller ayrıca erken cilt yaşlanmasına katkıda bulunarak ince çizgilere, pigmentasyona ve genel olarak donuk görünümlü bir cilde neden olabilir. Tarçın içerisindeki antioksidanlar, hücrelerinizi bu hasardan koruyarak bu süreci yavaşlatır. Tarçın, kolajen üretimini bile destekleyebilir çünkü kolajen seviyelerini artırdığı gösterilen elementler içerir.

CİLDİNİZİN DAHA DENGELİ GÖRÜNMESİNİ SAĞLAR

Tarçın dolaşımı artırır, cilde kan ve oksijen getirir. Vücut dokularını küçülten veya daraltan bir kimyasal olan büzücü içerir. Cildinizin daha pürüzsüz ve eşit görünmesine yardımcı olabilir ve sağlığını içten dışa iyileştirebilir.