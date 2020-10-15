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Düşündüğünüzden daha fazlası! Yemeğinize tarçın katmaya başlamak için 7 neden

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.10.2020 15:47 | Son Güncelleme

Tarçın, Orta Çağ'da Avrupa'da lüks bir baharat olarak kabul edildi ve sadece zenginlerin satın almaya gücü yetebildi ancak artık günümüzde hemen hemen her mutfakta tarçın bulunabilir ancak bu yaygın baharat, keklerdeki lezzetli bir katkı maddesinden daha fazlasıdır ve size kusursuz bir cilt vermede ve sağlığınızı iyileştirmede uzun bir yol kat edebilir.

Düşündüğünüzden daha fazlası! Yemeğinize tarçın katmaya başlamak için 7 neden

Sütünüzün veya muhallebinizin üzerine, keklerinizin içine koyduğunuz tarçın düşündüğünüzden çok daha fazla katkılar sağlayabilir. Sağlığımıza ve görünüşümüze nasıl fayda sağlayacağını bulmaya karar verdik ve 7 nedeni bir araya getirdik.

AKNEYİ EN AZA İNDİRİR

Tarçın, çatlakları tedavi etmek için yararlı olan antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu baharat, lekelere neden olan bakteri ve mantarları öldürebilir. Aynı zamanda vücudunuzu serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruyan harika bir güçlü antioksidan kaynağıdır. Deri iltihabına neden olabilirler ve bu meydana geldiğinde gözeneklerimiz tıkanır ve bu da sivilceye neden olur.

YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ ÖNLER

Serbest radikaller ayrıca erken cilt yaşlanmasına katkıda bulunarak ince çizgilere, pigmentasyona ve genel olarak donuk görünümlü bir cilde neden olabilir. Tarçın içerisindeki antioksidanlar, hücrelerinizi bu hasardan koruyarak bu süreci yavaşlatır. Tarçın, kolajen üretimini bile destekleyebilir çünkü kolajen seviyelerini artırdığı gösterilen elementler içerir.

CİLDİNİZİN DAHA DENGELİ GÖRÜNMESİNİ SAĞLAR

Tarçın dolaşımı artırır, cilde kan ve oksijen getirir. Vücut dokularını küçülten veya daraltan bir kimyasal olan büzücü içerir. Cildinizin daha pürüzsüz ve eşit görünmesine yardımcı olabilir ve sağlığını içten dışa iyileştirebilir.

ANTİİNFLAMATUAR ÖZELLİKLERE SAHİPTİR

Enflamasyon, vücudunuzun virüslerle savaşmasına ve doku hasarını onarmasına yardımcı olur. Ancak vücudunuzun kendi dokularına yöneltilirse tehlikeli hale gelebilir. Araştırmalar, tarçının iltihap önleyici özelliklere sahip olduğunu ve hatta şişliği hafifletebileceğini göstermiştir.

KALP HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIR

Araştırmalara göre gıdanıza tarçın eklemek kalbinizi sağlıklı tutabilir. Çalışmada, 12 hafta boyunca tarçın ile yüksek yağlı bir diyetle beslenen sıçanlar, tarçınsız yağlı yiyecekler yiyen farelere göre daha az kilo aldı. Yağ oranı yüksek bir diyet kalp hastalığına neden olabilir ve yemeğinize biraz tarçın eklemek bu riski gidermeye yardımcı olabilir.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Tarçın lif bakımından zengindir. Size tokluk hissi verir ve yemek istekleri ile savaşmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırır, çünkü vücudunuz baharatı işlemek için diğer yiyeceklerden daha fazla enerji kullanır.

HAFIZAYI GELİŞTİREBİLİR

Tarçın, beyin yaşlanmasını geciktirmeye ve beyin hücrelerinin oksidatif stresini azaltmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda beynin hafıza ile ilişkili bir parçası olan hipokampal plastisiteyi uyarır. Baharatın, Alzheimer ve Parkinson hastalığının bazı semptomlarını iyileştirdiği bile gösterilmiştir.


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