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Duterte’den Usman fırtınasının vurduğu bölgelere ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 19:14 | Son Güncelleme

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Usman fırtınasının vurduğu bölgelere ziyaret gerçekleştirdi.Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkeyi vuran Usman fırtınasının neden olduğu sel ve heyelandan etkilenen bazı bölgeleri ziyaret etti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Usman fırtınasının vurduğu bölgelere ziyaret gerçekleştirdi.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkeyi vuran Usman fırtınasının neden olduğu sel ve heyelandan etkilenen bazı bölgeleri ziyaret etti. Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Christopher Bong Go eşliğinde bölgeye giden Duterte, durum hakkında brifing vermeden önce helikopterle bölgeyi havadan inceledi.
Ulusal Afet ve Risk Azaltma Yönetim Konseyi’nden gelen kayıtlar, 3 Ocak itibariyle 308 bin 451 kişinin Usman’dan etkilendiğini gösteriyor. Konseyin raporunda, toplamda 75 bin 326 ailenin etkilendiği felakette 122 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin kayıp olduğu, 60 kişinin yaralandığı bildirilirken; Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Eastern Visayas bölgelerinde 2 bin 896 evin hasar gördüğü ifade edildi.

Duterte’den Usman fırtınasının vurduğu bölgelere ziyaret

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