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Duvarını kırarak girdikleri markette kola içip, sigara çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 09:29 | Son Güncelleme

ADANA'da bir market zincirinin şubesine duvarı kırıp giren yüzleri maskeli 2 hırsız, kola içtikten sonra çok sayıda sigarayı alıp, kaçtı.  Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı 2000 Evler Mahallesi'ndeki bir market zincirinin şubesinde meydana geldi.

Duvarını kırarak girdikleri markette kola içip, sigara çaldılar

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir market zincirinin şubesine duvarı kırıp giren yüzleri maskeli 2 hırsız, kola içtikten sonra çok sayıda sigarayı alıp, kaçtı.
Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı 2000 Evler Mahallesi'ndeki bir market zincirinin şubesinde meydana geldi. Sahur vakti marketi kontrol etmek için gelen görevliler, ürünlerin dağınık olduğunu fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını incelediler.
Yüzleri maskeli 2 kişinin markete girdiğini tespit eden görevliler, durumu polise bildirdi.
Hırsızlık şüphelilerin halen markette olma ihtimaline karşı içeriyi didik didik arayan polisler, hırsızlara rastlamadı. Kapıların kapalı, camlarda da kırık olmaması üzerine bina çevresine inceleme yapan polis, hırsızların içeriye klima ve havalandırma fanlarının bulunduğu duvarı kırıp, girdiğini tespit etti.
KOLA İÇMİŞLER
Güvenlik kamerasını izleyen polisler, yüzleri maskeli kimliği belirsiz 2 hırsızın duvarı kırıp içeriye girdikten sonra buzdolabından kola alıp, içtiklerini ardından da çok miktarda sigarayı alıp, kaçtıklarını belirledi. Olay yerinde bulunan tornavida ve ayarlı boru anahtarına el koyan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Duvarını kırarak girdikleri markette kola içip, sigara çaldılarDuvarını kırarak girdikleri markette kola içip, sigara çaldılarDuvarını kırarak girdikleri markette kola içip, sigara çaldılarDuvarını kırarak girdikleri markette kola içip, sigara çaldılar

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