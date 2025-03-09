Duvarlar boş kalmasın! El yapımı dekorasyon fikirleri

1. Makrome duvar süsü

2.Gazete ve dergi kolajları

Son yılların en popüler trendlerinden biri olan Makrome duvar süsleri doğallığı ve zerafeti ile oldukça dikkat çekiyor. El yapımı olarak hazırlayacağınız bu bohem tarzı süslerin ipini de istediğiniz renge göre seçerek evinizin havasını tek bir süsle değiştirebilirsiniz!



Sanat galerisi ziyaretlerinizi ortadan kaldıracak kadar iyi görünen bu duvar süslerini daha önce hiç görmüş müydünüz? Eski dergilerden veya gazete küpürlerinden kendi zevkine göre kesip duvarınıza özenle yerleştireceğiniz parçalar, evinizin görüntüsüne estetiklik katar!

3. Soyut sanat tabloları



Benim el yeteneğim hiç yok ama yine de keşke duvarlarıma kendi çizdiğim resmi asabilseydim diye kara kara düşünmeyi bırakın! Dilerseniz ne olduğu belirsiz fırça darbeleri de evinize estetiklik katabilir. Birisi bu tabloda ne anlatmak istediğinizi sorduğunda da en gizemli halinize bürünürsünüz!

4.Işıklı duvar köşeleri



Işıklı duvar köşeleri, her zaman popülerliğini koruyacak en güzel dekorasyon fikirlerinden biri. Kendi el yapımı bir eşyanızın etrafına doladığınız sarı ışıklı birkaç ampul evinize inanılmaz romantiklik katacak! Dilerseniz sevdiğiniz fotoğrafları da bu duvara asarak nostaljik bir hava yaratabilirsiniz.

5. Seramik tabak dekoru



Anneannenizin çeyizini ufaktan bir karıştırmanın vakti geldi bence! Çünkü bu dekorasyon fikri hem vintage hem de oldukça şık duruyor. Şaka bir yana, kendi el emeğinizle hazırladığınız seramik tabakları evinizin en boş duvarına asın. Ne kadar harika göründükleri karşısında şok olacaksınız...

6.Ahşap çubuklardan çerçeve



El emeği hazırlanabilecek en yaratıcı fikirlerden bir diğeri de ahşap çubuklar! Dilerseniz çerçeve hazırlayıp en sevdiğiniz fotoğrafları yerleştirin duvara asın ya da çerçevelerin içine minik saksılar koyun. Bu tarz doğal ve ev yapımı dekorlar evinize sıcak bir hava katar.

7.Rüya kapanları



Efsaneye göre rüya kapanları kötü rüyaları uzak tutarmış... Hem böyle batıl inançlara inanan bir yapınız varsa hem de boncuk, tüy ve iplerle el emeği şeyler üretmeye bayılırım diyorsanız rüya kapanı harika bir fikir! Odanıza bohem bir hava katmak için mutlaka nasıl yapıldığına bir göz atın...

8. Deniz kabuklarından süsler



Duvarınıza astığınız süsleri daha da havalı hale getirmek istiyorsanız, deniz kabuklarından yardım alabilirsiniz. Özellikle aynaların etrafına yapıştırılan deniz kabukları kesinlikle verdiğiniz emeğe değiyor!

9. Tığ işi mini duvar halıları



Tığ işi mini duvar halıları, modern ev dekorasyonunda popüler olan şık ve zarif bir trend. Genellikle doğal ipliklerle örülen bu halılar, duvarda küçük bir alan kaplayarak odaya sıcaklık ve doku katıyor. Üstelik eve kattığı vintage hava ile oldukça şık duruyor.

10. El yapımı kanaviçe



Kanaviçe işlemek biraz sabır istiyor, ama sonunda "Vay be, gerçekten el yapımı gibi duruyor" diyebileceğiniz harika bir tablo çıkartabilirsiniz. Eğer elinizde eski nakış kasnakları varsa, hemen içine modern desenler işleyerek duvarına nostaljik ama şık bir hava katın. Kesinlikle evinizin en şık parçası olacak.