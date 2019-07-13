HABER

Duvarlara 15 Temmuz kahramanlıklarını resmediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 12:44 | Son Güncelleme

Osmaniye'de resim öğretmeni Mehmet Ağcadağ, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 100'den fazla kamu binasının duvarlarını o gün yaşanan kahramanlıkları tasvir ettiği resimlerle donattı - Ağcadağ: - "15 Temmuz’da yaşanan kahramanlıkların gençlerimizin hafızasında iz bırakmasına katkıda bulunmak istiyorum"

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası okul, gençlik merkezi ve yurt gibi 100'den fazla kamu binasının duvarlarına 15 Temmuz'da yaşanan kahramanlıkları tasvir ettiği resimler çizen resim öğretmeni Mehmet Ağcadağ, şehitlerin hatırasını eserlerinde yaşatıyor.

Yaklaşık 3 yıldır kamu kurumların duvarlarını resimlerle donatan Ağcadağ, özellikle 15 Temmuz'un simge ismi Astsubay Ömer Halisdemir'in yer aldığı görsellere ağırlık veriyor.

Mehmet Ağcadağ, AA muhabirine, yaklaşık 100'ün üzerinde resmi kurum duvarlarına çizdiğini, yaptığı çalışmalardan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Ağcadağ, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk milletinin kahramanlığını bir kez daha gösterdiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bundan esinlenerek önce kendi okulum Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesinde başladım ve iyi tepkiler alınca da diğer kurum ve kuruluşlar ile gençlere ulaşabileceğimiz mekanlarda 15 Temmuz çalışmalarını yapmaya devam ettim. Kahramanlık ruhunu gençlere aktarma adına daha çok ilkokul, ortaokul, lise ve gençlik merkezleri duvarlarını tercih ediyorum. 15 Temmuz’da yaşanan kahramanlıkların gençlerimizin hafızasında iz bırakmasına katkıda bulunmak istiyorum."

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
Sözde elebaşı Cemil Bayık, kadın teröristlere eziyet ediyorSözde elebaşı Cemil Bayık, kadın teröristlere eziyet ediyor
İTÜ OTAM, elektrikli ve sürücüsüz taşıtlara yönelik yetkinliğini artırıyorİTÜ OTAM, elektrikli ve sürücüsüz taşıtlara yönelik yetkinliğini artırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz okullar Osmaniye resim öğretmeni resmediyor

En Çok Okunan Haberler

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması!

Darbelerin acı tarihi bu müzede anlatılıyor

Darbelerin acı tarihi bu müzede anlatılıyor

Son dakika: Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Kapıkule'de gurbetçiler uzun araç kuyruğu oluşturdu

Sonu görünmüyor! Uzun araç kuyruğu oluştu

15 Temmuz'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! 'Kolu koptu, araba getirin'

KKTC'deki facia sonrası flaş karar! Tamamı iptal edildi

KKTC'deki facia sonrası flaş karar! Tamamı iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.