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  4. Duy Beni dizisinin Emine’si Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Sütyensiz poz geldi

Duy Beni dizisinin Emine’si Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Sütyensiz poz geldi

09.05.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duy Beni dizisinde Emine rolüne hayat veren Lydia Cemre Özşişman’ın son hali görenleri şaşırtıyor. 30 yaşındaki oyuncu 5 ayda 35 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. Genç oyuncu zayıfladıktan sonra sütyensiz pozlarıyla beğeni topladı.

Duy Beni dizisinin Emine’si Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Sütyensiz poz geldi

Duy Beni dizisinde Emine rolüne hayat veren Lydia Cemre Özşişman aldığı kilolardan rahatsızlık duyunca ameliyat masasına yattı. 30 yaşındaki oyuncu yepyeni bir görüntüye kavuştu.

NASIL ZAYIFLADI?

Özşişman beş ay önce tüp mide ameliyatı oldu ve hızla faza kilolarından kurtuldu. Genç oyuncunun 5 ayda 35 kilo verdiğini öğrenildi.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; görüntüsünü yenileyen Lydia Cemre Özşişman, artık seyirci karşısına yeni imajıyla çıkmaya hazırlanıyor.

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Genç oyuncu kilo verdikten sonra iddialı pozlara da imza attı. Lydia Cemre Özşişman sütyensiz pozlarıyla beğeni topladı.

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Özşişman, bu arada oyunculuk eğitimine de devam ediyor.

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