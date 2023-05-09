Duy Beni dizisinin Emine’si Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Sütyensiz poz geldi

Duy Beni dizisinde Emine rolüne hayat veren Lydia Cemre Özşişman aldığı kilolardan rahatsızlık duyunca ameliyat masasına yattı. 30 yaşındaki oyuncu yepyeni bir görüntüye kavuştu.

NASIL ZAYIFLADI?

Özşişman beş ay önce tüp mide ameliyatı oldu ve hızla faza kilolarından kurtuldu. Genç oyuncunun 5 ayda 35 kilo verdiğini öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; görüntüsünü yenileyen Lydia Cemre Özşişman, artık seyirci karşısına yeni imajıyla çıkmaya hazırlanıyor.

Genç oyuncu kilo verdikten sonra iddialı pozlara da imza attı. Lydia Cemre Özşişman sütyensiz pozlarıyla beğeni topladı.



Özşişman, bu arada oyunculuk eğitimine de devam ediyor.

