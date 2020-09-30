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Duygu Çelikten'in katil zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 19:46 | Son Güncelleme

Antalya’da 6 Eylül’de kaybolan ve kaybolduktan 13 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan Duygu Çelikten’in katil zanlısı olduğu ileri sürülen komşusu ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Şüphelinin sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Duygu Çelikten'in katil zanlısı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 6 Eylül’de evinden ayrıldı. Doğu Garajı bölgesine fatura yatırmak için gelen Çelikten’i komşusu Veli Ü., annesinin hastanede olduğunu söyleyerek otomobiline aldı. İkiliden bir daha haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten için ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Eylül Cumartesi günü Çelikten’in cesedini Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yaklaşık 40 santimetre derinliğinde toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşlarla kapatılan cesette bıçak darbeleri olduğu ve bedenin çürümeye başladığı belirlendi. Cesedin olduğu bölgeye stabilize yoldan ulaşılırken, şüpheli ya da şüphelilerin cesedi yaklaşık 300 metre ormanın içinde taşıdıkları tespit edildi. Genç kadının cenazesi ise 22 Eylül Pazar günü gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı’nda defnedildi.

17 SAATLİK SORGUSU TAMAMLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli ve şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Çelikten’in katil zanlısı olduğu ileri sürülen Veli Ü.’yü her yerde arayan Antalya polisi, zanlıyı Muğla’nın Fethiye ilçesinde saklandığı evde yakalayarak Antalya’ya getirdi. Zanlı Veli Ü., 17 saatlik sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Veli Ü., adliyeye sevk edileceği sırada cinayeti işlediği yönünde itirafının sorulması üzerine konuşmak istemediğini söyledi. Ardından Duygu Çelikten’in annesi Leyla Çelikten’in kendisine sorulması üzerine zanlı, "Ne yaptıysa o yaptı zaten" ifadesini kullandı. Torunları ve çocuklarını çok sevdiğini söyleyen zanlı, adliyeye sevk edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şüphelinin emniyette, Cumhuriyet Başsavcılığında ve Sulh Ceza Hakimliğinde yapılan sorgusunda susma hakkını kullandığını, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandığı bildirildi. (İHA)

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