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Duygu istismarının böylesi! Evinden getirdiği yiyecekleri çöp konteynerinden toplamış gibi yaptı

31.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı duygu sömürüsü yapan dilencilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürürken, duygu istismarında yeni bir yöntemi tespit etti. Zabıta ekipleri, evinden poşetle getirmiş olduğu yiyecekleri çöp konteynerlerinin içinden toplamış gibi davranarak, yanında bulunan çocuğu ile birlikte para toplayan kadına müdahale etti.

Duygu istismarının böylesi! Evinden getirdiği yiyecekleri çöp konteynerinden toplamış gibi yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ana arterlerde ve kavşaklarda hem duygu istismarı yapan hem de trafik güvenliğini tehlikeye sokan dilencilere karşı sürdürdüğü denetimlerde yeni bir istismar yöntemini deşifre etti.

EVDEN GETİRİYORLAR, ÇÖPTEN TOPLUYORMUŞ GİBİ YAPIYORLAR

Ekipler, Kayseri’ye başka illerden gelerek özellikle AVM’lerin, marketlerin yakınlarında bulunan çöp konteynerlerinin önlerinde evinden poşetle getirmiş olduğu yiyecekleri çöp konteynerlerinin içinden toplamış gibi davranarak insanların duygularını sömürüp, yanında bulunan çocuğu ile birlikte para toplayan kadına müdahale etti.

''İTİBAR ETMEYİN!''

Konu ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, çöp konteynerlerinden çocuğu ile birlikte yiyecek topladıkları görüntüsü vererek duygu istismarında bulunan kişilere itibar edilmemesini istedi.

Çöpten yiyecek toplama görüntülerinin gerçekle ilgilisi olmadığını, bunu yapan kişilerin asıl amacının marketten çıkan veya yoldan geçen insanlardan para almak olduğuna dikkat çeken Kayacık, şunları söyledi: “Bu gibi insanlara itibar edilmemesi ve para verilmemesini vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. İhtiyaç sahiplerine Valilik, Belediyeler, Kaymakamlıklar, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından gerekli yardımlar yapılmaktadır. Duygu sömürüsü yaparak para toplayan şahıslarla ilgili denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir.”

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(İHA)

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Kayseri
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