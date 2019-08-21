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Duygulandıran reçete

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 10:40 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Opr.

Duygulandıran reçete

Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Opr. Dr. Gökhan Saçkan’ın personele yönelik reçeteye yazdığı talimat herkesi duygulandırdı.
Afyon Kamu Hastaneleri Başkanı Opr. Doktor Kadir Gökhan Saçkan’ın şehit annesine yazdığı reçete herkesi ağlattı. Sosyal medyada paylaşılan reçete en çok paylaşılan ve takdir toplayan bir paylaşım oldu. Saçkan yazdığı reçetede şu ifadelere yer verdi;
“Kıymetli arkadaşlarım, Afyonkarahisar’daki hastanelerimize eğer bir şehit anası başvurursa önce ellerini öpün, sonra kendi anneniz gibi koluna girip onu sevindirin. Tedavi sürecinde dua alın. O hepimizin nasibidir.”

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