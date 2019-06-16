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Duymayan var mı? Regl dönemi hakkında sık karşılaşılan efsaneler

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 09:00 | Son Güncelleme

Kadınlar hayatları boyunca yaklaşık 450 regl dönemi geçirir ve her seferinde yaklaşık 2 litre kan kaybederler. Süreç tabii ucu değil bunun için toplamda hijyen ürünleri için 6 bin dolardan fazla harcıyorlar. Yaşanılan ağrılar, kramplar bir de regl mitleri var tabii. Bu makalede kalıplardan kurtulmanıza yardımcı olacak regl döneminizi daha konforlu hale getirecek bir liste hazırladık.

Duymayan var mı? Regl dönemi hakkında sık karşılaşılan efsaneler

EFSANE 7: BANYO YAPILMASINA İZİN VERİLMEZ

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Bazı kadınlar regl dönemlerinde banyo yapmaktan kaçınırlar, bazı kadınlar sıcak suyun kanamayı teşvik ettiğini, bazıları da enfeksiyon kapacağını düşünür. Bu kanamalı bir yara değil sakin olun. Sıcak banyo aksine kan damarlarının çalışmasını iyileştirir, kasları gevşetir ve adet kramplarını azaltır. Banyodan çıktıktan sonra kuşkusuz kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Eğer enfeksiyon kaparım düşüncesindeyseniz tampon kullanın.

EFSANE 6: YÜZME HAVUZUNDA VEYA DENİZDE YÜZEMEZSİNİZ

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Pek çok insan bunun sağlıkları için kötü olduğunu düşünüyor, ancak doğru değil. Birincisi, bir tampon veya adet kupası suyun içeri girmesine izin vermez. İkincisi, yüzmek ve diğer egzersizler ağrıyı azaltır. Bir yüzme havuzunda enfeksiyon kapmak o kadar kolay değil. İstatistiklere göre, bir yüzme havuzunda gastrointestinal bir hastalık, konjonktivit veya cilt hastalıkları riskiniz var. Yüzme havuzunda yüzdükten sonra cilt tahrişini önlemek için duş alın ve temiz giysiler giyin.

EFSANE 5: KADINLAR BERABER VAKİT GEÇİRİRSE REGL DÖNEMLERİ DE EŞ ZAMANLI OLUR

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Psikolog Martha McClintock bu özellik hakkında 1971 yılında bir yazı yazdı. Deneyimlerinde, arkadaşlarının, akrabalarının ve oda arkadaşlarının regl dönemleri neredeyse yüzde yüz senkronizeydi. Sebep, kadın bedeni tarafından üretilen belirli feromonları değişmesiydi. Ancak günümüzde bu konu hakkında net bir kanıt yok ve bu bilimsel toplulukta efsane olarak kabul ediliyor.

EFSANE 4: SAÇ BOYASINI ERTELEYİN

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Aksi halde renk eşit olarak yayılmaz ve saçlar lekeli görünür. İnternet kullanıcıları bunun hormonal dengesizlikten kaynaklandığını iddia ediyorlar. Bilim adamları bu olayı incelemekle gerçekten ilgilendiler ve adet sırasında saçların daha kaprisli ve savunmasız olsalar bile, sebum üretimi üzerinde hiçbir etkisi olmadığını keşfettiler. Verilere göre, düzgün olmayan saçlar, kötü bakımın veya genetik yatkınlığın bir sonucudur. Stilistler bu konuda hemfikir: Saçınızı istediğiniz zaman boyayabilirsiniz.

EFSANE 3: AĞRILARA TAHAMMÜL ETMEK ZORUNDASINIZ

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Evet, hemen hemen tüm kadınlar bu acıyı yaşar, ancak yoğunluğu değişebilir. Kadınların% 45 ila 93'ü dismenore (sancılı adet) muzdarip. % 3 ila% 33'ü şiddetli ağrı yaşar: yüksek vücut ısısı, kusma, baş dönmesi ve kadınların 1-3 gün boyunca mutsuz kalmasına neden olan diğer belirtiler. Dismenore normal bir hayat sürmenizi engellerse, uygun bir tedavi önerecek bir jinekoloğa başvurmak daha iyidir. Genel olarak, bunun tedavisi 3 adet döngüsü sürer ve etkiler 2-4 ay sürebilir. Sonra acı geri döner, ama daha az şiddetlidir.

EFSANE 2: REGL DÖNEMİNDE HAMİLELİK OLMAZ

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Bu, en yaygın regl dönemi efsanelerinden biridir. Aslında, doğurganlık regl dönemi boyunca o kadar güçlü değildir, bir sonraki döngünden önceki en güçlü zaman 12-16 gündür. Ancak, bazı kadınlarda bu döngünün 28 gün değil 21 gün sürdüğünü ve düzensiz olabileceğini unutmayın. Bu arada, sperm bir kadının vücudunda dölleme yeteneğini 5-7 gün boyunca koruyabilir. Bu durumda korunmasız seks yapmak yumurtlama dönemine denk gelebilir ve hamilelikle sonuçlanabilir.

EFSANE 1: REGLİ GECİKTİRMEK İÇİN DOĞUM KONTROL HAPI KULLANMAYIN

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Her kadın muhtemelen hayatında en az bir kez regl dönemini ertelemek istemiştir ancak bazıları sağlıklarını etkileyebileceğini düşündükleri için hap kullanma yoluna gitmez. Uzmanlarsa bunun kötü bir şey olmadığını söylüyor. Hatta bazı sancılı regl dönemleri yaşıyorsanız faydalı bile olabilir. Sadece bunu bir alışkanlık haline getirmeyin.


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