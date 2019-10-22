’Duyu’lmak İstiyorum’ kitabı raflarda

Duyu Bütünleme Uzmanı ve Fizyoterapist Ebru Albayrak Sidar’ın kitabı ’Duyu’lmak İstiyorum’ raflardaki yerini aldı. Kitabın, günümüz çocuklarının sesi olması amacıyla yazıldığı belirtildi.

Duyu Bütünleme Uzmanı ve Fizyoterapist Ebru Albayrak Sidar’ın çocuklarının sesi olması amacıyla yazdığı ’Duyu’lmak İstiyorum’ kitabı çıktı. Kitabın, çocukları anlamak isteyen ailelere, uzmanlara, eğitimcilere, kısacası tüm yetişkinlere bu çocukların daha iyi anlaşılması ve gereken desteğe ulaşabilmesini sağlamayı hedefleyen ve bu amaca ulaşabilmek için, içerisinde her bir davranışın olası sebeplerini ve bilimsel veriler ışığında hazırlanmış pratik çözüm önerilerini içeren bir yapıya sahip olduğu bildirildi. Sola Unitas Yayınları’nda çıkan kitabın uzmanlar ve aileler tarafından yoğun ilgi görmesi beklendiği aktarıldı. Ayrıca Türkiye’de ilk defa duyu bütünleme konusunda bir kitabın yayınlandığı belirtildi.

’’Duyu bütünleme problemleri olan çocuklar sosyal iletişim sorunları yaşayabiliyorlar’’

Duyu bütünleme problemleri olan çocuklara değinen Ebru Albayrak Sidar, ’’İnsanoğlunun tarihi boyunca yaptığına zıt olarak; değişen dünya ve gelişen teknolojinin ardından çocuklar dört duvar içinde, her zaman bir yetişkinin gözleminde ve fiziksel aktiviteden, oyundan, bağımsız problem çözebilme sorumluluklarından hızla uzaklaştı, erken yaştan itibaren yoğun ekrana maruz kalmaya başladılar.Bu değişim çocuklardaki duyu bütünleme problemlerinin çok daha sık görülmesine sebep oldu. Duyu bütünleme problemleri olan çocuklar; dikkat eksikliği, hiperaktivite, öğrenme sorunları, duygusal problemler, yemek yeme, uyku sorunları, fiziksel sorunlar, gelişimsel problemler, davranış problemleri ya da sosyal iletişim sorunları yaşayabiliyorlar’’ dedi.

Sidar, sözlerini şöyle tamamladı: ’’Sağlıklı gelişim gösteren ve herhangi ciddi bir tanısal sorunu olmayan bu çocukların aileleri çoğu zaman bunları onların mizacının bir parçası olarak kabul etmek zorunda kalıyor ya da daha mükemmeliyetçi olanlar doğru desteğe ulaşmak adına, çocukları için uygun uzman ve tedavi yöntemi arayışına giriyorlar. Duyu bütünleme problemlerinden kaynaklanan tüm bu problemlerin asıl kaynağını bilmek bu ailelerin doğru müdahaleye ulaşmaları için oldukça önemli’’.

