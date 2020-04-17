Düz bir karna sahip olmak çok kolay! Sadece bu 4 maddeyi uygulayarak...

İşte, düzenli olarak uygulandığında size düz bir karnı vadeden 4 mucizevi madde:

1. DENGELİ BESLENMEYİ YAŞAM TARZI HALİNE GETİRİN

Dengeli beslenme, birçok sorunun çözümünde olduğu gibi burada da imdadınıza yetişiyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye başlamalı ve bunu, hayatınıza entegre etmelisiniz. Göbekte depolanan aşırı şekerli, yağlı ve tuzlu yemekler sizi hedefinizden adım adım uzaklaştırır. Şeker ve yağ tüketimini azaltın. Tuz, size kilo aldırmaz fakat ödem olarak geri döner. Derinizin altında biriken su nedeniyle olduğunuzdan daha kalın görünmek istemiyorsanız tuzla mesafeli bir ilişkiniz olmalı. Sağlıksız atıştırmalık ve fast food yiyeceklerden uzak durmanızda da fayda var. Bunların yerine, ev yapımı sağlıklı atıştırmalık tarifleri deneyebilirsiniz.

2. BOL BOL SU İÇİN

Su, çok içtiğinizde göbeğinizi şişirse de aslında suyun size sağlayacağı yararlar saymakla bitmez. Kilo verebilmek ve düz bir karna sahip olabilmek için suyun mucizesinden yararlanın. Bol su içmek, metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenizi destekleyecektir. Ayrıca susuz kalan bir vücut, ödem toplar. Ödeme elveda diyebilmek için su içmeyi alışkanlık haline getirin.