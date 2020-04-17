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Düz bir karna sahip olmak çok kolay! Sadece bu 4 maddeyi uygulayarak...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Düz bir karın, kadın erkek fark etmeksizin herkesin sahip olmak istediği o güzel fiziğin olmazsa olmazı. Düz karın ve ince bel, özellikle son yıllarda daha da sevilir oldu. Artık, karın düz olduğu sürece basenleriniz ya da kalçanız çok geniş olsa da bu önemsenmiyor. Hayalleri süsleyen düz karna sahip olabilmek için ise 4 basit adımı uygulamanız yeterli. Unutmayın, istikrar burada çok önemli!

Düz bir karna sahip olmak çok kolay! Sadece bu 4 maddeyi uygulayarak...

İşte, düzenli olarak uygulandığında size düz bir karnı vadeden 4 mucizevi madde:

1. DENGELİ BESLENMEYİ YAŞAM TARZI HALİNE GETİRİN

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Dengeli beslenme, birçok sorunun çözümünde olduğu gibi burada da imdadınıza yetişiyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye başlamalı ve bunu, hayatınıza entegre etmelisiniz. Göbekte depolanan aşırı şekerli, yağlı ve tuzlu yemekler sizi hedefinizden adım adım uzaklaştırır. Şeker ve yağ tüketimini azaltın. Tuz, size kilo aldırmaz fakat ödem olarak geri döner. Derinizin altında biriken su nedeniyle olduğunuzdan daha kalın görünmek istemiyorsanız tuzla mesafeli bir ilişkiniz olmalı. Sağlıksız atıştırmalık ve fast food yiyeceklerden uzak durmanızda da fayda var. Bunların yerine, ev yapımı sağlıklı atıştırmalık tarifleri deneyebilirsiniz.

2. BOL BOL SU İÇİN

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Su, çok içtiğinizde göbeğinizi şişirse de aslında suyun size sağlayacağı yararlar saymakla bitmez. Kilo verebilmek ve düz bir karna sahip olabilmek için suyun mucizesinden yararlanın. Bol su içmek, metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenizi destekleyecektir. Ayrıca susuz kalan bir vücut, ödem toplar. Ödeme elveda diyebilmek için su içmeyi alışkanlık haline getirin.

3. DETOKS SULARI İLE ÖDEM ATIN

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Karnınız olduğundan daha mı şişkin? Bir süredir yediklerinize dikkat ediyor olsanız da göbeğiniz şişmiş olabilir. Bunun nedeni, üç günde oluşan göbek yağları değil tabii ki. Susuz kaldığınızda ya da fazla tuzlu yiyecekler yediğinizde vücudunuzda ödem oluşabilir. Bundan kurtulmak için de vücudunuza hem bol su takviyesi yapacak olan hem de içeriğindeki malzemelerle metabolizma hızınızı destekleyecek olan detoks suyu tariflerini deneyebilirsiniz. Fakat detoks suyu hazırlarken çok fazla malzemeyi karıştırmamalısınız. Birbiriyle uyumlu olmayan yiyecek veya baharatlar, sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir..

4. OLMAZSA OLMAZ: EGZERSİZ YAPIN

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Düz bir karna sahip olmak, sıkılaşmak, kilo vermek veya daha sağlıklı olmak... Hepsinin ortak noktası: Egzersizi hayatın bir köşesine koymak ve bunu rutin haline getirmek. Egzersiz yapmayı alışkanlık haline getirmelisiniz. Özellikle karın üzerine çalışmak ise karın kaslarınızı belirgin biçimde sıkılaştırarak karnınızın incelmesini sağlar. Düzenli bir beslenme ile egzersizinizi destekleyerek de karnınızdaki yağlardan kurtulup istediğiniz o düz karna sahip olabilirsiniz. Eğer hiç egzersiz yapamıyorum diyorsanız, düşük tempolu da olsa günlük yürüyüşler yapın. Bu, metabolizmanızın çalışmasını da destekler ve daha rahat kilo verirsiniz.


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