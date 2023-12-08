Düzce 24 yaşında! Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'den mesaj

Başkan Özlü mesajında 1999 yılında yaşanan iki büyük depremden etkilenen Düzce’nin dönemin Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla Bolu’dan ayrılarak il olması ve süreç içindeki değişiminden bahsetti.

DÜZCE 24 YAŞINDA

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin 81. il ilan edildiği tarih olan 9 Aralık dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

1999 yılında meydana gelen ve Düzce’nin il olmasına vesile olan iki büyük deprem sonrasında yeniden inşa edilen bir şehrin kalkınma sürecinin devam ettiğini belirten Başkan Özlü mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’in kesişim noktası, eşsiz doğasıyla görenlerin hayran kaldığı ülkemizin en genç şehri Düzce’miz bugün 24 yaşında. Genç, dinamik, her alanda potansiyeli yüksek Düzce’miz, il oluşuna vesile olan iki büyük deprem ile hasar aldı ve yeniden inşa edildi. Bugün Düzce’ye baktığımızda deprem başta olmak üzere afetler konusunda çok tecrübeli, bilinçli, dirençli ve yepyeni yapılar ile donatılmış bir il görüyoruz. Göç ile büyüyen, planlı şehirleşen yaşam alanlarını dönüştürmüş ve neredeyse yapılarının %80’i yenilenmiş bir kent. Yıllar önce dönemin Bakanlar Kurulu kararı ile 81’inci ilimiz olan şehrimiz, artık çok merkezli, dört yönde büyüyen, yaşam alanı olarak tercih edilen bir şehirdir. Depremin izlerini silmek, Düzce deyince akıllara yaşanan acıların gelmediği bir şehrin inşası kolay olmuyor, ancak bugüne kadar attığımız kararlı adımlar, deprem yönetmeliklerini tavizsiz uygulama ve yatay mimari anlayışımızla bugüne kadar büyük bir yol kat ettik. Bu konudaki hazırlık ve tecrübemizi de son yaşadığımız sarsıntılarda hiçbir zarara uğramayarak ispat ettik. Bu vesile ile iki büyük depremle yıkımlar yaşamış bu şehrin yeniden inşasına Düzce Belediye Başkanı olarak katkıda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti dile getiriyor, Düzce’mizin il oluşunun yıl dönümünü kutluyorum. Allah şehrimizi, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin.”







