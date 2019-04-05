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Düzce Belediye Başkanı Özlü göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 17:45 | Son Güncelleme

Faruk Özlü: - "Belediyenin tüm faaliyetleri, tüm icraatları, açık ve şeffaf olacak. Gri alan olmayacak. Her şey şeffaf olacak"

AK Parti'den Düzce Belediye Başkanı seçilen eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, mazbatasını alarak göreve başladı.

Düzce Adliyesine gelerek, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Halil Okan Şimşek'ten mazbatasını alan Özlü, daha sonra beraberindekilerle devir teslim töreni için Düzce Belediyesine geçti.

Belediye binası önünde Özlü'yü, eski Belediye Başkanı Dursun Ay, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Makamda düzenlenen törende konuşan Özlü, görevi devraldığı Ay'a ve belediye personeline teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Partimize oy veren veya vermeyen tüm Düzceli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugün mazbatamızı aldık. Bu mazbata, Düzceli hemşehrilerimin bana ve partime duyduğu güvenin en somut belgesidir. Ben ve arkadaşlarım, bu büyük güvene ve desteğe layık olmak için bütün gücümüzle çalışacağız. Düzce Belediyesi tüm Türkiye'ye örnek gösterilen hizmetlere imza atacak. Kampanyamda ortaya koyduğum projelerimizi, birer birer hayata geçireceğiz. Benim yöneticilik ve belediyecilik anlayışımın temelinde vatandaş memnuniyeti vardır. Yani insan odaklı, memnuniyet odaklı bir yönetim felsefesiyle hareket edeceğiz."

"Belediyenin tüm faaliyetleri, tüm icraatları, açık ve şeffaf olacak. Gri alan olmayacak. Her şey şeffaf olacak." diyen Özlü, bu nedenle bütün kararları vatandaşlara sorarak alacaklarını vurguladı.

Ortak akılla hareket edeceklerine dikkati çeken Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düzcelinin istediği, uygun gördüğü, onayladığı her proje için gece gündüz çalışacağız. Günü kurtarmak için değil, geleceğin Düzce'sini inşa etmek için çalışacağız. Belediyemizi mali disiplin ilkelerinden taviz vermeden yöneteceğiz. Gelir artırıcı projelerin yanı sıra, sosyal belediyeciliğin de en güzel örneklerini vereceğiz. 'Biz yaptık oldu.' mantığı, belediyeden içeri giremeyecek. Hiçbir işi oldubittiye getirmeyeceğiz. Sabah evinden çıkan her Düzceli, belediye hizmetlerimizin kalitesini ve farkını hissedecek. Düzce'yi sadece belediye hizmetleriyle değil, sanayisiyle üretimiyle tabiatıyla eğitimiyle bilimiyle teknolojisiyle sağlığıyla ulaşımıyla tarımıyla sanatıyla kültürüyle turizmiyle göz dolduran, parmakla gösterilen, örnek bir marka şehir haline getirmek için tüm enerjimizi ortaya koyacağız."

Konuşmaların ardından Özlü, Ay'dan belediye mührünü alarak göreve başladı.

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Düzce Faruk özlü

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