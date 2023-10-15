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DÜZCE'DE DEPREM SON DAKİKA! Düzce'de deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu? Bolu ve Zonguldak'tan da hissedildi

15.10.2023 20:09 | Son Güncelleme:
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Düzce'de deprem haberleri son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. 15 Ekim Pazar günü Düzce'de bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, yerin 5.39 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Bolu, Zonguldak ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar sarsıntının detaylarını sorgulamaya başladılar. Peki, Düzce'de deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu? Bolu ve Zonguldak'tan da hissedildi

DÜZCE'DE DEPREM SON DAKİKA! Düzce'de deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu? Bolu ve Zonguldak'tan da hissedildi

Düzce'de deprem meydana geldiği geldi. Yapılan açıklama sonrası Düzce başta olmak üzere Bolu ve Zonguldak gibi sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar Düzce depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Düzce'de deprem açıklaması...

DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Düzce açıklarında 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.39 kilometre olarak açıklandı. Depremin Düzce'nin Gölyaka açıklarında gerçekliği bildirildi.

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KANDİLLİ SARATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.10.15 19:27:34 38.2795 36.3353 5.3 -.- 3.2 3.2 IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.15 17:48:52 38.3288 38.1748 0.0 -.- 1.8 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2023.10.15 17:19:26 37.8722 36.2973 12.2 -.- 1.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.15 17:06:14 37.8702 36.6567 7.9 -.- 2.7 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.15 16:57:15 36.9917 27.1360 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.10.15 16:26:25 39.0717 33.0380 4.5 -.- 2.0 -.- KULU (KONYA) İlksel
2023.10.15 16:10:17 38.1468 37.2610 11.5 -.- 1.4 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.15 15:30:22 37.0782 36.6935 5.0 -.- 2.1 -.- ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.15 15:29:10 38.4568 37.3772 7.1 -.- 1.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.15 15:07:17 38.2088 27.7280 5.4 -.- 1.4 -.- ZEYTINOVA-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2023.10.15 14:37:42 37.7998 36.2908 7.9 -.- 2.3 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.15 13:55:25 39.2875 28.5443 6.4 -.- 1.3 -.- DEDELER-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2023.10.15 13:55:26)
2023.10.15 13:48:46 38.1150 37.8622 5.5 -.- 1.7 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.15 13:34:10 38.1558 38.5620 5.0 -.- 3.4 3.6 ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.10.15 12:52:18 38.1102 36.7750 10.8 -.- 1.7 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.15 12:41:32 35.3057 33.6855 19.0 -.- 2.6 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel
2023.10.15 12:40:10 37.8273 36.0998 9.9 -.- 1.5 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.15 12:33:51 39.2750 37.2627 8.1 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-KANGAL (SIVAS) İlksel
2023.10.15 12:06:51 36.1190 33.5473 5.2 -.- 1.6 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2023.10.15 11:25:50 38.2587 37.2393 5.0 -.- 2.1 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.15 11:16:55 36.7502 35.6838 7.9 -.- 1.4 -.- HAYLAZLI-YUMURTALIK (ADANA) İlksel

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