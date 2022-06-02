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Düzce'de dilendirilen çocuk: Bu işi önceden bilmiyorduk, bize ninem öğretti

02.06.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de dilencilik yapan kişiler zabıtaların sayesinde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte zabıta karakoluna götürülen ve dilendirilen bir çocuk uzman yardımıyla verdiği ifadede, topladıkları paraları cepleri olmadığı için ablalarına verdiklerini söyleyerek, "Biz bu işi önceden bilmiyorduk, bize ninem öğretti. Biz temizliği biliyorduk" dedi.

Düzce'de dilendirilen çocuk: Bu işi önceden bilmiyorduk, bize ninem öğretti

Düzce'de vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan şahıslar, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların yanında bulunan çocuk, uzman eşliğinde alınan ifadesinde, "Biz bu işi önceden bilmiyorduk, bize ninem öğretti" dedi.
Düzce Belediyesi zabıta ekipleri, cadde, köprü, üst geçit ve trafik ışıklarında dilencilik yapanlara göz açtırmıyor. Bu çerçevede ekipler, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Dilenen şahıslar ekipler tarafından yakalandı.

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"ANNEM PARAYI ALDIKTAN SONRA YENİDEN DİLENDİRMEYE GÖNDERİYOR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte zabıta karakoluna götürülen çocuk, annesinin dilendikleri parayı aldıktan sonra yeniden dilenmeye gönderdiğini söyledi. Düzce'ye Adapazarı’ndan geldiğini kaydeden küçük çocuk, topladıkları paraları cepleri olmadığı için ablalarına verdiklerini söyleyerek, "Biz bu işi önceden bilmiyorduk, bize ninem öğretti. Biz temizliği biliyorduk" dedi.

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(İHA)

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