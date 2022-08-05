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  4. Düzce'de feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, bir aile böyle yok oldu

Düzce'de feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, bir aile böyle yok oldu

05.08.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tem Otoyolu Düzce -Sakarya sınırında 3 tır 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü 1 ağır 3 kişi yaralandı. Kazada Yusuf Erkan’ın kullandığı araçta bulunan 6 yaşındaki Ayaz, 4 yaşındaki Öykü ve Vahide Gözde Erkan hayatını kaybetti. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Hendek Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düzce'de feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, bir aile böyle yok oldu

Kaza TEM otoyolu Yeşilyayla mevkiinde gece 03.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre TEM otoyolu İstanbul istikametinde karayollarının üst yapı çalışmasını bitirip yolu trafiğe açtığı sırada yavaşlayan trafikte Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Yusuf C. idaresindeki tır önünde bulunan Beytullah S.’nin kullandığı otomobile, Yusuf Erkan’ın kullandığı otomobile Sedat T.’nin kullandığı tıra ve Selim S.’nin kullandığı tıra arkadan çarptı.

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BİR AİLE YOK OLDU

Kazada Yusuf Erkan’ın kullandığı araçta bulunan Ayaz Mehmet Erkan (6), Öykü Erkan (4) ve Vahide Gözde Erkan(26) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Yusuf Erkan ağır yaralanırken Sedat T. ile Faruk A. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Hendek Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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