Düzce’de korku dolu anlar! G.T.A. böyle dehşet saçıp ‘polisi çağırın’ diye bağırdı

Düzce'de yaşanan bir olay mahalleliyi şaşkına çevirdi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kadın gece saatlerinde eline aldığı pompalı tüfekle rastgele çevreye ve havaya ateş açtı.

Olay, gece saatlerinde Kuyumcuzade Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.T.A. isimli kadın, alkol içtikten sonra evinde bulunan pompalı tüfekle 15 Temmuz Şehitler Parkı karşısındaki bir oto kiralama firmasının önüne gelerek, ateş etmeye başladı.

İş yerine 3 el ateş eden ve daha sonra havaya da ateş açan kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu esnada kadın pompalı tüfekle havaya ateş açmaya devam ederken, çevredeki iş yerlerine "Polisi çağırın" diyerek bağırdı.

Bölgeye ulaşan polislere "Gelmeyin" diyerek tepki gösteren G.T.A, geniş güvenlik önlemleri altında gözaltına alındı. Cadde gece saatlerinde çift taraflı trafiğe kapatılarak, inceleme yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



