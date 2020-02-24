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  4. Düzce'de korkutan olay! Yedikleri kuymak hastanelik etti

Düzce'de korkutan olay! Yedikleri kuymak hastanelik etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2020 09:52 | Son Güncelleme

Düzce'de mısır unu ve peynir kullanarak evde yaptıkları kuymağı yiyen 4 kişilik aile zehirlendi. Zehirlenen aile bireylerinden Saliha Akça'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Gümüşova ilçesinde meydana gelen olayda durumu ciddiyetini koruyan Saliha Akça'nın eşi Gürbüz Akça'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 15 yaşındaki Irmak ve 3 yaşındaki Gündüz Alp'in de tedavi sonrası tehlikeyi atlattıkları öğrenildi.

Mısır unu ve peynirle yapmışlar

Olay, dün akşam, Gümüşova'ya bağlı Sultaniye köyünde meydana geldi. 4 kişilik aile, akşam yemeğinde Saliha Akça'nın mısır unu ve peynir ile yaptığı kuymaktan yedi.
Bir süre sonra aile üyeleri, istifra etmeye başladı. 112 Acil Servis'e haber verilmesiyle eve sağlık ekibi geldi.
Saliha Akça, eşi Gürbüz Akça ve çocukları Irmak ve Gündüz Alp Akça, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan ve yediği kuymaktan zehirlendiği belirlenen Saliha Akça'nın hayati tehlikesinin olduğu, eşi ve çocuklarının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Düzce kuymak

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