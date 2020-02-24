Düzce'de korkutan olay! Yedikleri kuymak hastanelik etti

Gümüşova ilçesinde meydana gelen olayda durumu ciddiyetini koruyan Saliha Akça'nın eşi Gürbüz Akça'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 15 yaşındaki Irmak ve 3 yaşındaki Gündüz Alp'in de tedavi sonrası tehlikeyi atlattıkları öğrenildi.

Mısır unu ve peynirle yapmışlar

Olay, dün akşam, Gümüşova'ya bağlı Sultaniye köyünde meydana geldi. 4 kişilik aile, akşam yemeğinde Saliha Akça'nın mısır unu ve peynir ile yaptığı kuymaktan yedi.

Bir süre sonra aile üyeleri, istifra etmeye başladı. 112 Acil Servis'e haber verilmesiyle eve sağlık ekibi geldi.

Saliha Akça, eşi Gürbüz Akça ve çocukları Irmak ve Gündüz Alp Akça, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.