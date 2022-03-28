HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Düzce'de mahallelinin kötü koku isyanı kahreden manzarayı ortaya çıkardı! Küçük çocuklar bu halde bulundu

Düzce'de mahallelinin kötü koku isyanı kahreden manzarayı ortaya çıkardı! Küçük çocuklar bu halde bulundu

28.03.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de kötü koşullar içinde yaşayan ailenin evinden kötü kokular gelmesi üzerine mahalleli yetkililere haber verdi. 2 küçük çocuğun da bulunduğu evin içinin çöplerle dolu olduğu görülürken, küçük çocuklar zabıta memurlarına dün akşamdan beri yemek yemediklerini söyledi. O sırada evin 12 yaşındaki çocuğunun okulda olduğu öğrenilirken 3 çocuk koruma altına alındı. Bunu duyan anne ise fenalık geçirdi.

Düzce'de mahallelinin kötü koku isyanı kahreden manzarayı ortaya çıkardı! Küçük çocuklar bu halde bulundu

Düzce Beyciler Mahallesi 1566 Sokak'ta bulunan evden gelen kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri şikayetçi oldu. Düzce Belediyesi zabıta ekipleri öğle saatlerinde eve geldiklerinde, içerinin çöplerle dolu olduğunu, 2 erkek çocuğu bir yatakta yatarken gördü. Zabıta memurları, çocuklara aç olup olmadıklarını sordu. Çocuklar, dün akşam yemek yediklerini, daha sonra bir şey yemediklerini söyledi. Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri geldi.

cop-evde-bulunan-3-cocuk-korumaya-alindi_8609_dhaphoto3

3 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Görevliler, Bekir G. (45) ve Fikriye G. (40) çifti ile görüşürken, 9 ve 11 yaşındaki erkek çocuklarla, okulda bulunan 12 yaşındaki kız çocuğunu koruma altına almak istediklerini belirtti. Fikriye G. duruma karşı çıktı, fenalaştı. Fikriye G. sağlık ekibi tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne, Bekir G. ise polis merkezine götürüldü. 3 çocuk ise koruma altına alındı. Belediye ekipleri daha sonra evde temizlik çalışması başlattı.

cop-evde-bulunan-3-cocuk-korumaya-alindi_8609_dhaphoto4

cop-evde-bulunan-3-cocuk-korumaya-alindi_8609_dhaphoto5

Screenshot_4

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Onlarca kişi hakkında yakalama kararıAdnan Oktar davasında yeni gelişme! Onlarca kişi hakkında yakalama kararı
Gamble ile ilgili dikkat çeken detay: "Güzel kadın ama..." Gamble ile ilgili dikkat çeken detay: "Güzel kadın ama..."
Korkunç olay! Önce taşla bayıltıp sonra testereyle parçalara bölmüşKorkunç olay! Önce taşla bayıltıp sonra testereyle parçalara bölmüş
Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı!

Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı!

6 muhalefet partisi uzlaştı: Tek aday...

6 muhalefet partisi uzlaştı: Tek aday...

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

Şeyma Döğücü’nün ‘halk ekmek’ paylaşımı olay oldu

Şeyma Döğücü’nün ‘halk ekmek’ paylaşımı olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.