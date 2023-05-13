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Düzce'de son gün yürüyüşü! AK Partili vekiller paylaştı, belediye başkanı da oradaydı...

13.05.2023 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin beklediği seçime saatler kala AK Parti Düzce teşkilatından sürpriz bir miting geldi. 'Düzce için hemen şimdi' sloganıyla toplanan kalabalık, renkli görüntüler oluşturdu.

Düzce'de son gün yürüyüşü! AK Partili vekiller paylaştı, belediye başkanı da oradaydı...

Türkiye'nin beklediği seçim gününe çok az kaldı. AK Parti Düzce teşkilatı sürpriz bir miting düzenledi. 'Düzce için hemen şimdi' sloganıyla toplanan kalabalık, renkli görüntülere sahne oldu.

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AK Parti Düzce Milletvekili adayı Hakan Kuşçuoğlu, yaptığı açıklamada "Düzce bu seçimde de mesajı net şekilde vermiştir! Düzce, yarın sandıkta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vereceği destekle kirli oyunlara karşı olduğunu gözler önüne serecektir. Bugünkü tarihi kalabalık da bunun kanıtıdır" dedi.

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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesabından 'Muhteşemsin Düzce' notunu düştüğü kısa bir video paylaştı.

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise sosyal medyadan "Teşekkürler Düzce, ne güzeldiniz" paylaşımı yaptı.

Ayşe Keşir, bir başka videolu paylaşımda da bulundu. Videoda Faruk Özlü, "3,3,3" derken Keşir ise "Bütün sözler tükendi ve 3-0 diyoruz Düzce için" ifadelerini kullandı.


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