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  4. Düzce'deki cinayette sır perdesi aralandı! Evinin önünde bulunmuştu

Düzce'deki cinayette sır perdesi aralandı! Evinin önünde bulunmuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 20:57 | Son Güncelleme

Düzce’de gece saatlerinde evinin önünde cesedi bulunan şahsın ölümünde sır perdesi aralandı. Ölü bulunan şahsın dini nikahlı eşi ve üvey oğlu tutuklandı.

Düzce'deki cinayette sır perdesi aralandı! Evinin önünde bulunmuştu

Düzce’de gece saatlerinde Karahacı Musa Mahallesi’ndeki evinin önünde cansız bedeni bulunan Mehmet Karahan'ın dini nikahlı eşi E.A’nın önceki evliliğinden olan oğlu U.K. tarafından başına sopa ve balyozla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, tasarlayarak kasten adam öldürmek suçundan gözaltına alınan şüpheliler U.K ve E.A’nın tutuklama talebiyle sevk edildikleri Düzce 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildiği belirtildi.

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Düzce ceset Düzce 1. Sulh Ceza Hakimliği

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