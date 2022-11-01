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Düzce depremi ne zaman, kaç yılında oldu? Düzce depreminde kaç kişi öldü?

01.11.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce depremi yıl dönümü için geri sayım başladı. 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 87 gün geçtikten sonra, Düzce depremi gerçekleşti. Merkez üssü Düzde olan depremin şiddeti 7.2 olarak açıklandı. Peki, Düzce depremi ne zaman, kaç yılında oldu? Düzce depreminde kaç kişi öldü?

Düzce depremi ne zaman, kaç yılında oldu? Düzce depreminde kaç kişi öldü?

Düzce depreminin ne zaman, kaç yılında ve kaç şiddetinde olduğu merak ediliyor. 30 saniye süren deprem, Kaynaşlı'yı yerle bir ederken, Bolu'nun bir bölümünde de can ve mal kayıplarına neden olan Düzce depremi 12 Kasım 1999 tarihinde gerçekleşti. 845 kişinin yaşamını yitirdiği depremde 4 bin 948 kişi yaralandı.

DÜZCE DEPREMİ NE ZAMAN, KAÇ YILINDA OLDU?

30 saniye süren deprem, Kaynaşlı'yı yerle bir ederken, Bolu'nun bir bölümünde de can ve mal kayıplarına neden oldu. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin açıklamasına göre 845 kişinin yaşamını yitirdiği depremde 4 bin 948 kişi yaralandı. 12 bin 939 ev ve 2 bin 450 iş yeri yıkıldı ya da ağır hasar gördü.
17 Ağustos Marmara Depreminin üzerinden 87 gün geçtikten sonra, henüz depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, dünya tarihinde görülmemiş bir şekilde ikinci bir deprem meydana geldi: 12 Kasım 1999...Bu kez depremin merkez üssü Düzce'ydi...Saatler 18.57'yi gösterdiğinde, Düzce kuvvetli bir darbe ile sarsıldı ve yıkıldı. Bu kez 17 Ağustos depreminden daha büyük şiddetle sarsılan Düzce 30 saniye içinde adeta yerle bir oldu. Merkez üssü Düzce olan deprem, Kaynaşlı'yı da yerle bir ederken, Bolu'nun da bir bölümünde can ve mal kayıplarına neden oldu.
17 Ağustos depremi ile kurulan çadırkentler bu kez daha yaygın olarak kurulmaya başlandı. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından ilk anda hemen hemen her mahallede, her geniş alanda çadırkentler oluşturuldu. Yine 17 Ağustos depremi ile inşaasına başlanan ve kalıcı konutlara geçinceye kadar depremzedelerin yaşamlarının rahat sürdürmelerini sağlamak amacıyla prefabrike konutların yapımına hız verildi ve sayıları arttırıldı. Depremin hemen erkesi günü başta Kızılay olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel bazı kuruluşlar tarafından sıcak yemek verilmeye başlandı. Depremzedelerin giyim ve kuşamları için LDKM (Lojistik Destek ve Koordinasyon Merkezi) aracılığı ile istisnasız tüm depremzedelere her türlü giyecekleri birkaç kez ihtiyaçlarında ötesinde dağıtım yapıldı. Depremzedelerin kışı sıcak bir ortamda geçirmeleri için katalitik ve elektrikli ısıtıcılar dağıtılıp, tüm kış boyunca her ay 4 tüp verildi. Yine bir yıl boyunca depremde evini kaybeden ve orta hasarlı olanlara ayda 100 Milyon TL. olmak üzere ödeme yapıldı. Konutları orta ve az hasarlı olanlara onarım yardımı yapıldı.

deprem

Kalıcı konutlar için seçilen alan İlimiz merkezinin kuzeydoğusunda olup, merkeze yaklaşık 6 km. mesafede Nalbantoğlu ve Sallar köyleri arasında 329 hektarlık bir alandır.
Depremin Büyüklüğü : 7.2
Enlem-Boylam : 40.768 Kuzey-31.148 Doğu
Odak Derinliği (h) : 14 km.
Faylanma Mekanizması : 1. Düzlem : 276/59/-167

  1. Düzlem : 179/79/-32
    Yüzey Kırığı : karada gözlenen 45-50 km.
    Maksimum Yanal Atım : 1)-4.20 m. Düzce fayı doğu ucunda
    2)-5.40 m. Düzce güneyi
    3)-Batı ucunda, sağ yönlü yanal atım miktarı: 3 m.
    4)-Eğim-yönlü düşey atım: 2.5 m.
    5)-Doğu ucunda: sağ yönlü yanal atım miktarı:4.20m.
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düzce depremi

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