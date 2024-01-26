Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'den, 13 kadın tarafından kurulan Düzce Konaklı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne ziyaret

Düzce Konaklı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üretime başladı.

13 kadın tarafından kurulan kooperatifi ziyaret ederek, ürünlerin tadımını yapan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir "Bereketli toprak, hünerli eller ve teknolojinin buluştuğu üretimle gurur duyduk." dedi.

"TADI NEREDEYSE TAZESİYLE AYNI"

Keşir "Güneş enerjisi ile kurutulan meyvelerin tadı neredeyse tazesiyle aynı." ifadelerini kullandı.

Keşir, "İl Tarım Müdürlüğü ve kadınlara destek veren Enge enerjiye teşekkür ediyorum. Bereketli olsun." dedi.

VALİ ASLAN DA ZİYARET ETMİŞTİ

Düzce’nin ilk Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olan Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifini daha önce Düzce Valisi Selçuk Aslan da ziyaret etmişti. Vali Aslan, kooperatif çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi almıştı.





