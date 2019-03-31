DÜZCE SON DURUM

MERKEZ
Toplam Sandık : 354Toplam Seçmen : 114.146Açılan Sandık : 308Açılan Sandık Oranı : % 87,01Kullanılan Oy : 83.989Geçerli Oy : 81.751Katılım Oranı : % 84,13
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİFARUK ÖZLÜ% 47,0838.489İYİ PARTİÖMER KÜÇÜK% 28,1322.999MHPERDOĞAN BIYIK% 22,0318.008SAADET PARTİSİAPTULLAH YALMAN% 0,71584DİĞER% 0,48389BBPFERDİ ÇİÇEK% 0,39322DPYUSUF KADIOĞLU% 0,34276HASAN KALKANHASAN KALKAN% 0,33273DSPBEKİR YILDIZ% 0,17141VATAN PARTİSİFETHİ SÖNMEZ% 0,14116BTPHASAN YILDIRIM% 0,1189TKPATİLLA YILMAZ% 0,0865* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı : % 91,8Katılım Oranı : % 88,02
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMEHMET OKAN YANMAZ% 41,336.308AK PARTİCÜNEYT YEMENİCİ% 32,734.996CHPFİKRET ALBAYRAK% 23,683.615SAADET PARTİSİMURAT AŞIK% 0,66100HAKAN DİREKHAKAN DİREK% 0,5889DİĞER% 0,5279DSPHÜSEYİN ERSİN GÜNDÜZ% 0,2436BTPGÜLTEN ACAR% 0,1726AYHAN GÜLEÇAYHAN GÜLEÇ% 0,115CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 88,97
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMUSTAFA KOLOĞLU% 47,112.866AK PARTİRECEP TUNA% 43,642.655BBPŞEREF GÜL% 4,83294SAADET PARTİSİALİBABA RAHMAN GÜRSOY% 3,3201DİĞER% 1,0564BTPERDOĞAN ÖZTÜRK% 0,074ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı : % 70Katılım Oranı : % 87,19
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMUHSİN YAVUZ% 50,651.665MHPÖMER DEMİRTAŞ% 38,881.278İYİ PARTİMUSTAFA ÖZTÜRK% 9,19302SAADET PARTİSİBİLAL ÇELEBİ% 1,0334BTPTULGAY BAYRAK% 0,248GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 92,16
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİYAKUP DEMİRCAN% 51,353.357MHPMURAT ALTUNDAL% 29,971.959CHPABDULLAH ŞAHİN% 15,941.042DİĞER% 1,2783ŞENOL ARSLANŞENOL ARSLAN% 0,5435BTPKENAN SİNAN KARATAŞ% 0,4932SAADET PARTİSİİSA AYDIN% 0,4127DSPİRFAN MALKOÇ% 0,032GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 93,06
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMUHARREM TOZAN% 48,192.539AK PARTİAHMET AZAP% 43,442.289İYİ PARTİRAMAZAN ÖZDEMİR% 7,36388DİĞER% 0,6836SAADET PARTİSİHAKAN RECEP USTA% 0,316BTPNAGİHAN KARATAŞ% 0,021KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı : % 73,91Katılım Oranı : % 88,21
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPBİROL ŞAHİN% 55,882.471AK PARTİEROL BAYRAKTAR% 38,131.686İYİ PARTİMERT FATİH KESGİN% 5,07224SAADET PARTİSİHASAN AKDOĞAN% 0,8437DSPNİHAT SEYMEN% 0,073BTPMUAMMER GÜL% 0,021YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı : % 55,56Katılım Oranı : % 89,13
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPRASİM ÇAM% 49,36577AK PARTİMUZAFFER YİĞİT% 44,05515CHPZEYNEL ÇAMLI% 5,9970BTPYÜKSEL KURTOĞLU% 0,344SAADET PARTİSİMUSA ERGİN% 0,263
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