HABER

Düzce Valiliği, İBB’den gelen yardımların reddedildiğini yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 16:33 | Son Güncelleme

Düzce’de 7 gün önce yaşanan ve ölümlere yol açan sel felaketi için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bölgeye yardım teklifinde bulunduğu ancak Düzce Valiliği’nin gelen yardım teklifin reddettiği ile ilgili açıklama yapan valilik, afet yaralarının sarılma çalışmalarının il dışından gelen desteklerle devam ettiğini açıkladı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Düzce’deki felaket sonrası İBB tarafından ekipman ve insan gücü desteği yapıldığını ancak Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından ihtiyaç olmadığını söylemişti.

Düzce Valiliği, İBB’den gelen yardımların reddedildiğini yalanladı

Düzce’de 7 gün önce yaşanan ve ölümlere yol açan sel felaketi için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bölgeye yardım teklifinde bulunduğu ancak Düzce Valiliği’nin gelen yardım teklifin reddettiği ile ilgili açıklama yapan valilik, afet yaralarının sarılma çalışmalarının il dışından gelen desteklerle devam ettiğini açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Düzce’deki felaket sonrası İBB tarafından ekipman ve insan gücü desteği yapıldığını ancak Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından ihtiyaç olmadığını söylemişti. Daha sonrasında Düzce Valiliği ise basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaparak, gelen yardımların reddedildiğini yalanladı. Hiçbir kurum ve kuruluştan teklif edilen yardım önerisinin reddedilmesinin söz konusu olmadığını Düzce Valiliği açıkladı. Valilik açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait değişik marka ve evsaf da iş makinesi, araç-gereç, beraberindeki personel ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren Düzce İl Afet ve Koordinasyon Merkezi emrinde çalışmalarını sürdürmekte olduğunu belirtti.

Yardım önerisinin reddedilmesi söz konusu değildir
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "DSİ, Karayolları, Düzce İl Özel İdaresi, Zonguldak İl Özel İdaresi, Bilecik İl Özel İdaresi, Bolu İl Özel İdaresi, Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu ve sivil toplum kuruşlarına ait değişik marka ve evsaf da iş makinesi, araç-gereç, beraberindeki personel ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren Düzce İl Afet ve Koordinasyon Merkezi emrinde çalışmalarını sürdürmektedirler. Hiçbir kurum ve kuruluştan teklif edilen yardım önerisinin reddedilmesi söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

Düzce Valiliği, İBB’den gelen yardımların reddedildiğini yalanladı

Düzce Valiliği, İBB’den gelen yardımların reddedildiğini yalanladı

Bella Thorne'dan cinsellik itirafıBella Thorne'dan cinsellik itirafı
1 milyon lego ile yapılan otomobil Moskova’da ziyaretçilere sunuldu1 milyon lego ile yapılan otomobil Moskova’da ziyaretçilere sunuldu
D’S Damat sponsorluk anlaşması Güney Afrika’da tartışmaya sebep olduD’S Damat sponsorluk anlaşması Güney Afrika’da tartışmaya sebep oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay’da Asi Nehri’nde Nikah Kıyıldı

Hatay’da Asi Nehri’nde Nikah Kıyıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Artvin merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı!

Adana Valiliği'nden sahte içki açıklaması

6 kişinin tedavisi sürüyor!

Son dakika: Düzce 'afet bölgesi' ilan edildi

Düzce 'afet bölgesi' ilan edildi

Teslim olan PKK'lılar itiraf etti: Yöneticiler firar etti

Teslim olan PKK'lılar itiraf etti: Yöneticiler firar etti

Teslim olan PKK'lı teröristler örgütteki çözülüşü anlattı

Teslim olan PKK'lı teröristler tek tek anlattı

Kavga etmeye giden grubun üzerinden cephanelik çıktı

Kavga etmeye giden grubun üzerinden cephanelik çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.