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Düzce'de fabrikada yangın (3) - YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 23:57 | Son Güncelleme

  YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ Düzce’nin Beyköy Beldesi’nde bulunan 1.

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Düzce’nin Beyköy Beldesi’nde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan otomotiv yan sanayi ürünleri üretimi yapan Teknorot isimli fabrikada saat 18.00 sıralarında başlayan yangın devam ediyor. Fabrikanın boyahane kısmında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle üretilen malzemeleri paketlemek için kullanılan karton kutu deposuna sıçramasının ardından daha da büyüdü. Karton kutu deposundan sıçrayan alevler yine boyaların bulunduğu kısmı da etkisi altına alınca zaman zaman boya kutularında patlamalar meydana geldi. Alevlerin tüm fabrikayı sarmasıyla Bolu, Sakarya, Zonguldak ve Kocaeli’nden de itfaiye desteği istendi. Olay yerine Bolu ve Sakarya itfaiye müdürlüklerine bağlı ekipler gelerek yangına müdahale etmeye başladı.

Bu arada talep üzerine diğer illerden takviye itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmek için bölgeye hareket ettiğiöğrenildi.

Bünyesinde 300 kişinin çalıştığı fabrika, Düzce’nin en büyük fabrikası olarak biliniyor. Hafta sonu tatilinde olan ve çalıştıkları fabrikanın yandığını duyan işçiler fabrika önüne gelerek yangını izledi. Yanan fabrika etrafında bulunan fabrikalardan da yangına müdahale için takviye yangın hortumları çekilerek yardım edildi.

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