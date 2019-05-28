Düzce'de fındık fabrikasında yangın

Düzce'de bir fındık fabrikasında elektrik kablolarında başlayan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 3 işçi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Çilimli ilçesi D-100 kara yolu Dikmeli mevkisinde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasının üretim alanındaki elektrik kablolarında henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören işçiler, yangına müdahale etmek istedi. Kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü duman kapladı. İşçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonrası küçük çaplı yangını kontrol altına aldı.

Ekipler, fabrikanın iç kısmını tamamen saran dumanı da hava tahliye hortumlarıyla dışarıya çıkarmak için çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan yangında dumandan etkilenen 3 işçi, sağlık personelince ayakta tedavi edildi.

