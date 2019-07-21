Düzce'de köylere ulaşım sağlandı

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, "Selden etkilenen her köyümüze bir yerden de olsa ulaşım sağlamayı hedefliyorduk. Şu an bunu sağladık, kapalı olan yerimiz kalmadı." dedi.

Vali Dağlı, Hemşin köyünde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi.

Bölgede çalışma yapan ekiplerden bilgi alan Dağlı, daha sonra arazi aracıyla selden etkilenen Karatavuk köyüne gitti.

Köy meydanında vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Dağlı, Karatavuk ile Kurukavak köylerini birbirine bağlayan ve selde yıkılan köprünün olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

- "Kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları 250 kişilik ekiple devam ediyor"

Vali Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar kayıp iki kişinin cansız bedenine ulaşıldığını hatırlattı.

Arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü vurgulayan Dağlı, "5 vatandaşımızı arama çalışması 250 kişilik ekibimiz vasıtasıyla devam ediyor. Ekiplerimiz burada. Kendi gözümle görmek istedim, buradaki vahamet çok fazla. Karatavuk ve Kurukavak köylerini birbirine bağlayan yoldaki 3 köprümüz tamamen gitmiş. Burada dün ulaşım yoktu, şu an çalışmalarla buraya kadar gelebildik." diye konuştu.