Düzce'de lastiği patlayan minibüs devrildi: 17 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, TEM yolunda yolcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM yolu Büyük Melen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Tokat'a yolcu taşıyan Ali Kaplan yönetimindeki 34 LZY 865 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile minibüste yolcu olarak bulunan 16 kişi yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen ve sağlık personeli olduğu öğrenilen kişiler tarafından minibüsün içinden çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Hendek’te bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.

Minibüste bulunan yolculardan biri Tokat’a gittiklerini belirterek, "Tokat'a yolculuk ediyorduk. Teker patlayınca kaza yaptık" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

