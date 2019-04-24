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Düzce'de sahte para operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 18:08 | Son Güncelleme

Piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen ve 193 adet 100 liralık sahte banknotla yakalanan şüpheli tutuklandı

Düzce'de piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen ve 193 adet 100 liralık sahte banknot ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları şüpheliyi piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakaladı.

Şüphelinin kullandığı araçta ve üzerinde yapılan aramada, 193 adet 100 liralık sahte banknot ve sahtecilik yoluyla elde edildiği değerlendirilen bir miktar para bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Düzce sahte para tutuklama

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