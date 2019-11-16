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Düzce'de seyir halindeki halk otobüsü yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 16:18 | Son Güncelleme

Düzce'de seyir halindeki halk otobüsü yandı

Düzce'de özel denetimli halk otobüsü, seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kalıcı Konutlar-Güzelbahçe seferini yapan Sinan Taş idaresindeki 81 ER 405 plakalı Düzce Belediyesi denetimli özel halk otobüsünün motor kısmından duman çıkmaya başladı.

Durumu fark ederek hemen otobüsü yol kenarına çeken sürücü Taş, yolcuları araçtan indirerek kendi imkanlarıyla otobüsteki yangını söndürmeye çalıştı.

Kısa sürede büyüyerek otobüsün tamamı saran alevlere ihbar üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri de LNG yakıtlı otobüsün patlama ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

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Düzce'de seyir halindeki halk otobüsü yandıDüzce'de seyir halindeki halk otobüsü yandı
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Anahtar Kelimeler:
Düzce halk otobüsü yangın

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